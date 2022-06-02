В условиях войны мошенники и хакеры активизировали свою деятельность — всячески пытаются украсть личные данные пользователей сети, выманить деньги, или вовсе овладеть банковской карточкой жертвы. В этом им помогают вирусы, которые незаметно для владельца смартфона или компьютера воруют пароли.

Чтобы обезопасить себя от кражи данных и денег, рекомендуется пользоваться цифровой защитой — антивирусом.

Как выбрать антивирус для телефона или компьютера — далее в материале.

Сейчас смотрят

В Госспецсвязи рекомендуют пользоваться платными программами для защиты данных и системы. К примеру, надежными считаются Eset, Avast, Zillya и McAffe. Некоторые из них также предлагают и бесплатные тарифы, но с ограниченными возможностями и функционалом. Большинство антивирусов доступны для работы как на компьютерах, так и смартфонах.

Если нет возможности покупки лицензии платных программ, можно воспользоваться бесплатными аналогами. Госспецсвязть призывает перед установкой проверять репутацию программы. Регулярная проверка системы устройства поможет заметно снизить шансы на кражу личных данных.

Скачивать антивирусные программы можно только с официальных сайтов — загрузка из непроверенных источников может только навредить защите.

Ни в коем случае не стоит использовать российские программы — речь идет об Kaspersky Antivirus и другие аналоги. Есть вероятность, что сам антивирус может предоставлять личную информацию хакерам и мошенникам.