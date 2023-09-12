Осінь – гаряча пора для господинь, які роблять заготовки на зиму. Але лікарі все частіше радять не варити варення і не робити консервацію, а заморожувати ягоди, фрукти, овочі.

Адже якщо це зробити правильно, то можна зберегти максимум вітамінів та мікроелементів.

Як заморозити овочі, ягоди і фрукти на зиму в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

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Замороження фруктів і ягід

Будь-які фрукти і ягоди передусім потрібно промити і просушити, але не на сонці. Крім того, у ягодах важливо ще й не забути видалити плодоніжки. Після цього їх можна різати на шматочки або робити пюре.

До прикладу, якщо ви хочете заморозити персики, то краще зробити пюре, тоді збережеться більше вітамінів. Інша справа абрикоси або сливи. Їх можна різати на шматочки або половинки.

Деякі фрукти перед заморожуванням навпаки рекомендують термічно обробити. Зокрема, це стосується груш, з яких потрібно видалити серцевину, порізати і проварити протягом декількох хвилин в солодкій воді.

У жодному разі не виливайте сироп, його краще заморозити разом з фруктами.

Смородину, малину, полуницю можна заморожувати як у цілому вигляді, так і перетерши з цукром. А черешні та вишні – з кісточками і без.

Як заморозити овочі на зиму

Якщо ви заморожуєте болгарський солодкий перець, то потрібно видалити з нього серцевину і плодоніжки. Окремо можна підготувати перець для салату чи рагу, порізавши його на дрібні шматочки або соломкою.

А от перед тим, як заморозити цвітну капусту або брокколі, їх потрібно проварити кілька хвилин у підсоленій воді. Кабачки можна заморожувати, порізавши їх на кубики, шматочки або ж соломкою, але обов’язково потрібно злити сік.

Зовсім інша справа баклажани. Зазвичай, їх нарізають кружечками, посипають сіллю і через 30-40 хвилин запікають в духовій шафі або проварюють, щоб зникла гіркота.

Зелень перед заморожуванням промивають теплою водою, просушують подрібнюють і кладуть у морозильну камеру.

У чому краще заморожувати

пакети із застібкою;

пластикові контейнери з кришками (підійдуть для овочів, фруктів, грибів та ягід);

пластикові пляшки (підійдуть для пюре);

силіконові формочки для випікання чи формочки для льоду (підійдуть для пюре і зелені з оливковою олією).

Крім того, варто памятати, що заморожені продукти потрібно зберігати тільки в окремому ящику морозильної камери.