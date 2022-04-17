Щоб великодня випічка була смачною, знадобляться не лише якісні продукти, а й знання базових технологій її приготування. Мало зробити хороше тісто, але якщо ви не знаєте, за якої температури потрібно пекти паску, випічка згорить або навпаки може бути сирою.

За якої температури потрібно пекти паску в духовці, мультиварці або мікрохвильовій печі, розповімо в матеріалі.

Маленьку паску можна спекти в духовці за півгодини. На приготування 1,5 кг паски у духовці у вас піде в середньому година. Якщо випічка більша (до 2 кг), то додайте в середньому ще півгодини.

Якщо ви готуєте паску в електродуховці, розігрійте її до 100 градусів і поставте тісто. Вже за 10 хвилин температуру можна підняти до 180-200 градусів і пекти паску до готовності.

Газову духовку розігрівають на максимальній температурі. Після того, як ви поставили в неї паску, виставте 210-220 градусів.

Якщо ви готуєте паски у паперових формах, температуру можна зменшити до 160 градусів.

Якщо ви готуєте паску в мультиварці, доведеться піти на хитрощі. Зазвичай режим випікання обмежений 60-65 хвилинами, чого мало для здобного тіста (потрібно близько 1,5 години). Тому не поспішайте відкривати мультиварку після сигналу про завершення випічки – встановіть додатковий час приготування або залиште паску в режимі підігріву.

Якщо ви наважилися приготувати паску в хлібопічці, скористайтеся спеціальним режимом або програмою для випічки дієтичного хліба.

Щоб приготувати паску в мікрохвильовці, поставте тісто на 4 хвилини на повну потужність. Дайте випічці хвилину постояти, а вже потім діставайте.

Одну велику паску можна спекти за 10-12 хвилин при потужності 700 Вт. Дайте їй 2-3 хвилини постояти в мікрохвильовці, а потім сміливо виймайте.

Щоб перевірити, чи готова паска, вставте в неї дерев’яну паличку. Якщо вона суха – паска вже готова.