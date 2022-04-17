Чтобы пасхальная выпечка была вкусной, понадобятся не только качественные продукты, но и знания базовых технологий ее приготовления. Мало сделать хорошее тесто, но если вы не знаете, при какой температуре нужно печь пасху, выпечка сгорит или наоборот может быть сырой.

При какой температуре нужно печь пасху в духовке, мультиварке или микроволновке, расскажем в материале.

Маленькую пасху можно испечь в духовке за полчаса. На приготовление 1,5 кг пасхи в духовке у вас уйдет в среднем час. Если выпечка больше (до 2 кг), то добавьте в среднем еще полчаса.

Если вы готовите пасху в электродуховке, разогрейте ее до 100 градусов и поставьте тесто. Уже через 10 минут температуру можно поднять до 180-200 градусов и печь пасху до готовности.

Газовую духовку разогревают на максимальной температуре. После того, как вы поставили в нее пасху, выставьте 210-220 градусов.

Если вы готовите пасхи в бумажных формах, температуру можно уменьшить до 160 градусов.

Если вы готовите пасху в мультиварке, прийдется пойти на хитрости. Обычно режим выпекания ограничен 60-65 минутами, чего мало для сдобного теста (нужно около 1,5 часов). Поэтому не спешите открывать мультиварку после сигнала о завершении выпечки — установите дополнительное время приготовления или оставьте пасху в режиме подогрева.

Если вы решились приготовить пасху в хлебопечке, воспользуйтесь специальным режимом или программой для выпечки диетического хлеба.

Чтобы приготовить пасху в микроволновке, поставьте тесто на 4 минуты на полную мощность. Дайте выпечке минуту постоять, а уже потом доставайте.

Одну большую пасху можно испечь за 10-12 минут при мощности 700 Вт. Дайте ей 2-3 минуты постоять в микроволновке, а затем смело вынимайте.

Чтобы проверить, готова ли пасха, вставьте в нее деревянную палочку. Если она сухая — пасха уже готова.