Гігієна голови напряму пов’язана з чистотою щітки для волосся. Адже брудна щітка може перекреслити всі ваші старання у догляді за волоссям.

Факти Life зібрали всі поради щодо догляду за щіткою для волосся: коли потрібно її мити, як саме це робити, залежно від матеріалу, а також, як провести дезінфекцію в домашніх умовах.

Навіщо мити щітку для волосся

Щітка для волосся – це інструмент, який використовується щодня. На ній можуть накопичуватися бактерії, пил, залишки шкірного сала, а також стайлінгові засоби, які ви наносите на волосся, зокрема кондиціонер, термозахист, олія для волосся.

У кращому випадку через брудну щітку ваше волосся жирнішатиме швидше, а в гіршому – це може викликати роздратування на шкірі голови.

Коли мити щітку для волосся

Якщо ви активно використовуєте різноманітні засоби для волосся, що не змиваються, то обов’язково варто мити щітку для волосся раз на тиждень.

Але якщо у вашому догляді їх немає, то – раз на 2-3 тижні.

Також не забувайте, що щітку для волосся, яку використовують щодня, потрібно міняти раз на рік.

Як помити щітку для волосся

Очистьте щітку від волосся. Для цього можна взяти ножиці, зубочистку, пінцет. У 2-3 літрах теплої води розведіть дві ложки шампуню і замочіть у цій суміші щітку для волосся на 5-7 хвилин. Чому шампунь? Причина в тому, що в їхньому складі вже все необхідне, щоб позбутися залишків стайлінгу, шкірного сала. Потім візьміть найдешевшу зубну щітку та почистьте ретельно щітку для волосся. Прополощіть щітку для волосся під проточною водою і залиште висихати на рушнику.

Це радше універсальний спосіб. Однак є низка поправок з огляду на матеріал щітки для волосся.

Очищення щітки для волосся із пластику

Саме спосіб із шампунем ідеально підійде для пластикових щіток для волосся. Однак є ще один метод. Він своєрідний, але, може, комусь буде корисним.

На літр води потрібно взяти столову ложку рідкого мила та столову ложку нашатирного спирту. Так само потрібно щітку для волосся замочити на 7-10 хвилин, а потім почистити зубною щіткою. Після – промийте гребінець і висушіть. Щоб нашатир не зашкодив вашим рукам, краще працювати у гумових рукавичках.

Очищення гребінця з дерева

Дерев’яні гребінці краще не чистити у воді. Можна просто протерти ватним диском, змоченим у спирті.

Очищення гребінця з металу

Металеві гребінці найкраще очищати содою. Соду змішайте з водою до консистенції каші. Натріть гребінець цією сумішшю, а потім промийте під водою і витріть насухо.

Очищення масажних щіток для волосся з металевими зубцями

Очищену від волосся щітку потрібно намазати піною для гоління і залишити на 15 хвилин. Після цього змийте засіб під проточною водою.

Дезінфекція гребінця вдома

Якщо є бажання ще й продезінфікувати гребінець, то доведеться придбати спеціальний засіб. Зокрема, такі дезінфектори використовують у салонах краси.

Вартість дезінфектора для гребінця від 45 до 350 грн.

Щітка для чищення щіток для волосся

Крім того, на ринку представлені різні щітки для чищення щіток для волосся. Їхня вартість у середньому – від 45 до 370 грн. Такі щітки особливо зручні для чищення щіток для волосся у форматі браш. При чому йдеться як про звичайні, так і про електричні.