Часті відключення світла та води вносять свої корективи в плани українців.

У багатьох вже бували такі ситуації, коли доводилося сушити волосся після миття голови над газовою плитою або нещадно терти рушником по всій довжині.

Однак цього робити категорично не можна. Як помити волосся без води – читайте в матеріалі.

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Як помити волосся без води в домашніх умовах

Якщо у вас є сухий шампунь – хвилюватися нема за що.

Потрібно просто рівномірно розподілити засіб на корінні волосся і через 1-2 хвилини зібрати залишки шампуню пальцями.

Однак не у всіх вдома є цей незамінний помічник. Якщо на кухні знайдеться порошок із гірчиці та житнє борошно, можна додати свіжості й за їхньою допомогою.

Спосіб миття голови без води з гірчичним порошком та житнім борошном

Слід знати, що цей спосіб ідеально підходить для блондинок та тих, у кого руде волосся. Муку для миття візьміть не мілкого помолу (або висівки).

2 ст.л. борошна та 1 ч.л. порошку змішайте у склянці.

Розчешіть волосся та рівномірно розділіть його. Нанесіть суміш, добре втираючи, на коріння.

Залишіть на 10-15 хвилин та вичешіть залишки засобу масажною щіткою або густим гребінцем.

Існує й інший спосіб того, як помити волосся, коли немає води. Для цього візьміть вівсяні пластівці та ефірну олію.

Як помити волосся без води пластівцями

Цей спосіб ідеально підходить для брюнеток. Для цього візьміть подрібнену вівсянку (3 ст.л.), та ефірну олію (5-6 крап.).

Подрібніть суху кашу до стану борошна. Висипте муку в склянку та додайте краплі ефірної олії.

Добре перемішайте та розподіліть на коренях. Потримайте суміш 10-15 хвилин.

Після цього треба ретельно вичесати волосся.

Як помити волосся за допомогою какао-порошку