Після тривалого використання срібні прикраси починають темніти. Зазвичай це відбувається через неправильне зберігання або догляд.

Крім того, потовиділення, регулярний контакт з мийними засобами або побутовою хімією також негативно позначаються на стані срібних виробів.

Якщо ви помітили, що ваші срібні прикраси втратили колір та потьмяніли, можна звернутися до фахівців, які виконають професійне чищення, або ж почистити срібло в домашніх умовах.

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Як та чим почистити срібло – читайте в нашому матеріалі.

Сода та фольга

Щоб почистити срібло цим способом:

Поставте каструлю з водою на вогонь. Коли рідина закипить, додайте 2 ст. л. соди та смужку алюмінієвої фольги. Опустіть в каструлю срібло, яке хочете очистити, та залиште його на 15-20 хв. Дістаньте прикраси з води та вимийте під проточною водою.

Так можна очищати не лиш прикраси, а й срібні столові прибори.

– Зверніть увагу, терти вироби зі срібла сухою харчовою содою заборонено. Порошок лише подряпає прикраси та зіпсує їх зовнішній вигляд!

Оцет

У миску налийте 6% або 9% оцет та залиште в ньому прикраси на 2 год. А щоб пришвидшити очищення, можна злегка підігріти оцет.

Після очищення обовʼязково промийте срібло під проточною водою.

Зубна паста

Це усім відомий та перевірений спосіб очищення! Вам знадобиться мʼяка зубна щітка, паста та брудне срібло.

Вичавіть на щітку трохи пасти та потріть срібні вироби, але робіть усе обережно, щоб їх не подряпати.

Якщо зубної пасти немає, використайте зубний порошок, з якого можна зробити пасту.

Нашатирний спирт

У миску налийте 100 мл води та 10 мл нашатирного спирту. Ретельно перемішайте розчин та занурте туди срібло.

Через 20-30 хв промийте вироби під холодною проточною водою та протріть мʼякою серветкою.

Спирт

Налийте спирт в глибоку посудину та опустіть срібну прикрасу на 20 хв. Після цього помістіть виріб під холодну проточну воду і прополіруйте мʼякою ганчіркою до блиску.

До речі, спирт можна замінити горілкою, але без ароматизаторів.

Кока-кола

Солодку газовану воду для очищення срібних прикрас можна використовувати гарячим чи холодним способом.

В першому випадку налийте напій в каструлю, доведіть до кипіння та опустіть туди срібло на 5-7 хв. Після очищення вимийте прикраси у холодній воді.

У другому – опустіть срібло у склянку з газованою водою на кілька годин, а потім змийте залишки Кока-коли під проточною водою. Після очищення протріть виріб паперовою серветкою.