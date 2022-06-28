Окрошка на айрані - рецепт приготування

Окрошка – улюблена багатьма літня страва. Вона чудово освіжає спекотними днями й готується всього за 30 хвилин, зберігаючи приємний смак свіжих овочів.
Існує багато як традиційних рецептів цієї страви, так і більш цікавих та оригінальних. Одним із таких є рецепт окрошки на айрані. Вона дещо кисліша, ніж на кефірі, однак не менш смачна.
Інгредієнти на три порції:
- Куряче філе – 120 г
- Картопля – 200 г
- Огірки – 120 г
- Зелена цибуля – 15 г
- Курячі яйця – 2 шт.
- Гірчиця – 6 г
- Редиска – 90 г
- Кріп – 18 г
- Айран – 550 мл
- Сіль – за смаком
Як приготувати окрошку на айрані
Помийте куряче філе й відваріть. Після того, як воно охолоне, наріжте середніми кубиками.
Зваріть картоплю, наріжте дрібними кубиками.
Круто відваріть яйця, охолодіть. Розділіть білки від жовтків. До жовтків додайте гірчицю й розітріть їх в однорідну масу, а білки наріжте кубиками.
Помийте огірки та редиску, наріжте дрібним кубиком.
Вимиту зелень мілко подрібніть.
Помістіть в одну тарілку всі підготовлені інгредієнти, ретельно перемішайте та посоліть за смаком. Залийте все холодним айраном та перемішайте.
Готово. Смачного!