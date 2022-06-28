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З легкою кислинкою: як приготувати окрошку на айрані

28 Червня 2022, 20:11
Вероніка Самілів практикантка сайту
Окрошка на айрані - рецепт приготування

Окрошка – улюблена багатьма літня страва. Вона чудово освіжає спекотними днями й готується всього за 30 хвилин, зберігаючи приємний смак свіжих овочів.

Існує багато як традиційних рецептів цієї страви, так і більш цікавих та оригінальних. Одним із таких є рецепт окрошки на айрані. Вона дещо кисліша, ніж на кефірі, однак не менш смачна.

Інгредієнти на три порції:

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  • Куряче філе – 120 г
  • Картопля – 200 г
  • Огірки – 120 г
  • Зелена цибуля – 15 г
  • Курячі яйця – 2 шт.
  • Гірчиця – 6 г
  • Редиска – 90 г
  • Кріп – 18 г
  • Айран – 550 мл
  • Сіль – за смаком

Як приготувати окрошку на айрані

Помийте куряче філе й відваріть. Після того, як воно охолоне, наріжте середніми кубиками.

Зваріть картоплю, наріжте дрібними кубиками.

Круто відваріть яйця, охолодіть. Розділіть білки від жовтків. До жовтків додайте гірчицю й розітріть їх в однорідну масу, а білки наріжте кубиками.

Помийте огірки та редиску, наріжте дрібним кубиком.

Вимиту зелень мілко подрібніть.

Помістіть в одну тарілку всі підготовлені інгредієнти, ретельно перемішайте та посоліть за смаком. Залийте все холодним айраном та перемішайте.

Готово. Смачного!

Читайте також рецепти окрошки на сироватці та майонезі.

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