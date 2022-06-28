Окрошка на айрані - рецепт приготування

Окрошка – улюблена багатьма літня страва. Вона чудово освіжає спекотними днями й готується всього за 30 хвилин, зберігаючи приємний смак свіжих овочів.

Існує багато як традиційних рецептів цієї страви, так і більш цікавих та оригінальних. Одним із таких є рецепт окрошки на айрані. Вона дещо кисліша, ніж на кефірі, однак не менш смачна.

Інгредієнти на три порції:

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Куряче філе – 120 г

Картопля – 200 г

Огірки – 120 г

Зелена цибуля – 15 г

Курячі яйця – 2 шт.

Гірчиця – 6 г

Редиска – 90 г

Кріп – 18 г

Айран – 550 мл

Сіль – за смаком

Як приготувати окрошку на айрані

Помийте куряче філе й відваріть. Після того, як воно охолоне, наріжте середніми кубиками.

Зваріть картоплю, наріжте дрібними кубиками.

Круто відваріть яйця, охолодіть. Розділіть білки від жовтків. До жовтків додайте гірчицю й розітріть їх в однорідну масу, а білки наріжте кубиками.

Помийте огірки та редиску, наріжте дрібним кубиком.

Вимиту зелень мілко подрібніть.

Помістіть в одну тарілку всі підготовлені інгредієнти, ретельно перемішайте та посоліть за смаком. Залийте все холодним айраном та перемішайте.

Готово. Смачного!

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