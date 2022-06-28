Окрошка – любимое многими летнее блюдо. Она отлично освежает жаркими днями и готовится всего за 30 минут, сохраняя приятный вкус свежих овощей.
Есть много как традиционных рецептов этого блюда, так и более интересных и оригинальных. Одним из таких является рецепт окрошки на айране. Она немного кислее, чем на кефире, однако не менее вкусная.
Ингредиенты на три порции:
- Куриное филе – 120 г
- Картофель – 200 г
- Огурцы – 120 г
- Зеленый лук – 15 г
- Куриные яйца – 2 шт.
- Горчица – 6 г
- Редиска – 90 г
- Укроп – 18 г
- Айран – 550 мл
- Соль – по вкусу
Как приготовить окрошку на айране
Помойте куриное филе и отварите. После того, как оно остынет, нарежьте средними кубиками.
Сварите картофель, нарежьте мелкими кубиками.
Круто отварите яйца, охладите. Разделите белки от желтков. К желткам добавьте горчицу и разотрите их в однородную массу, а белки нарежьте кубиками.
Помойте огурцы и редиску, нарежьте мелким кубиком.
Вымытую зелень мелко измельчите.
Поместите в одну тарелку подготовленные ингредиенты, тщательно перемешайте и посолите по вкусу. Залейте холодным айраном и перемешайте.
Готово. Приятного аппетита!