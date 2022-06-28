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С легкой кислинкой: как приготовить окрошку на айране

28 июня 2022, 20:11
Вероника Самилив практикант сайта
Окрошка на айрані - рецепт приготування

Окрошка – любимое многими летнее блюдо. Она отлично освежает жаркими днями и готовится всего за 30 минут, сохраняя приятный вкус свежих овощей.

Есть много как традиционных рецептов этого блюда, так и более интересных и оригинальных. Одним из таких является рецепт окрошки на айране. Она немного кислее, чем на кефире, однако не менее вкусная.

Ингредиенты на три порции:

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  • Куриное филе – 120 г
  • Картофель – 200 г
  • Огурцы – 120 г
  • Зеленый лук – 15 г
  • Куриные яйца – 2 шт.
  • Горчица – 6 г
  • Редиска – 90 г
  • Укроп – 18 г
  • Айран – 550 мл
  • Соль – по вкусу

Как приготовить окрошку на айране

Помойте куриное филе и отварите. После того, как оно остынет, нарежьте средними кубиками.

Сварите картофель, нарежьте мелкими кубиками.

Круто отварите яйца, охладите. Разделите белки от желтков. К желткам добавьте горчицу и разотрите их в однородную массу, а белки нарежьте кубиками.

Помойте огурцы и редиску, нарежьте мелким кубиком.

Вымытую зелень мелко измельчите.

Поместите в одну тарелку подготовленные ингредиенты, тщательно перемешайте и посолите по вкусу. Залейте холодным айраном и перемешайте.

Готово. Приятного аппетита!

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