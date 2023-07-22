За своєю формою драцена нагадує пальму і є екзотичною прикрасою оселі. Крім того, цей вазон здатен нейтралізувати шкідливі викиди з лакованих меблів, тож його часто ставлять у своїй оселі. Проте, щоби користь та краса рослини не блякла з часом, іноді потрібно вдаватися до пересадки драцени.

Як правильно пересаджувати драцену – який обрати ґрунт, горщик, та коли постає потреба у проведенні цієї маніпуляції – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Коли варто пересаджувати драцену

Вдаватися до пересадки рослини варто протягом одного-двох тижнів після купівлі вазону. Тут важливо, щоби від моменту придбання драцени до її пересадки минув деякий час. Він необхідний для того, щоб рослина адаптувалася до нових умов.

Доки драцена молода, її потрібно пересаджувати раз на рік, збільшуючи розмір горщика порівняно з попереднім на 2-3 см у діаметрі.

Коли їй буде більше п’яти років, драцена потребуватиме пересадки раз на два з половиною роки.

Найкращий час для пересадки – період із другої декади березня до останніх чисел квітня. Саме в цей час вазон пробуджується після зими і активно починає рости, викидаючи нові зелені листочки.

Іноді потрібно вдаватися до екстреної пересадки драцени. Коли деревце захворіло, чахне, потрібна висадка в новий ґрунт. Саме це може допомогти врятувати рослину.

Який горщик та ґрунт обрати для пересадки драцени

Правильно підібраний горщик – основа здорового росту кореневої системи, а отже, і рослина прекрасно почуватиметься та радуватиме око. Ємність повинна бути не надто тісною, але й не сильно широкою.

Тож горщик має повністю вміщати корінь і забезпечувати 2-3 сантиметри простору для його подальшого росту. Якщо драцені буде дуже тісно, вона почне сохнути. Не найкращий варіант залишати й забагато простору, оскільки це спровокує застій води. Як наслідок, отримаєте загнивання кореневої системи.

Щодо ґрунту, то земля повинна бути пухкою і поживною. Серед магазинних варіантів підійде земля слабокислої реакції, Ph якої дорівнює 5-6. У складі обов’язково має бути торф або перегній. Але, за словами нашого постійного експерта з рослин Ліліани Лавринець, підійде й універсальний ґрунт.

Можна виготовити суміш для посадки рослини й власноруч. Для цього візьміть в рівних частинах листову (дернову) землю, торф’яну крихту, перегній та для структурованості змішайте з невеликою кількістю деревного вугілля і піску.

До отриманої суміші, згідно з інструкцією, можна додати вермикуліт або гідрогель. Тоді субстрат краще зберігатиме вологу. Тож потреба у постійних і частих поливах знизиться. Особливо це важливо, якщо повітря в оселі сухе і спекотне.

Як правильно пересаджувати драцену

Ліліана Лавринець розповідає, що перед пересадкою драцени потрібно обрізати все сухе та зайве листя рослини, а далі оглянути корені на наявність загнивання. Якщо помітили неживу частину, обріжте її.

– Спочатку обрізаємо все сухе та непотрібне листя, потім переходимо до огляду коренів, дивимось на них, чи немає гнилі. Якщо є, то обрізаємо все зайве, – пояснює експерт.

За 3-4 дні до передбачуваної дати пересадки варто призупинити полив драцени.

Фахівець з рослин рекомендує садити драцену, обробивши зрізи після підрізання листя та кореня. Річ у тім, що так через ґрунт та повітря у рослину може потрапити інфекція, що призведе до хвороби драцени. Для дезінфекції живих місць добре підійде активоване вугілля. І пам’ятайте – зріз повинен бути рівним.

Після відповідних процедур у горщик насипаємо дренаж, а зверху – 1/3 частину підготовленої землі. Далі акуратно виймаємо рослину зі старого кашпо, але старий ґрунт не обтрушуємо з коренів. Після цього, зробивши заглиблення, садимо драцену у новий горщик та досипаємо залишок ґрунту. Але перед посадкою драцени у землю варто розправити її коріння.

Догляд після пересадки драцени

Не варто одразу після пересадки драцени її поливати, але не забувайте про обприскування.

– Після пересадки догляд незмінний. Поливайте та часто обприскуйте. Але пам’ятаєте, драцену не треба поливати одразу після пересадки. Обприскайте три рази за перший тиждень а потім полийте, – каже фахівець з рослин.

Важливо не ставити драцену після пересадки під яскраві сонячні промені. Також не допускайте протягів.

Можна час від часу робити драцені гарячий душ. Температура має бути комфортною для вашої руки, гарячою ж водою можна обпекти рослину.

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