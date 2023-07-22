По своей форме драцена напоминает пальму и является экзотическим украшением дома. Кроме того, этот вазон способен нейтрализовать вредные выбросы из лакированной мебели, поэтому люди часто ставят его в своем доме. Но чтобы польза и красота растения не блекли со временем, иногда нужно прибегать к пересадке драцены.

Как правильно пересаживать драцену — какую выбрать почву, горшок, и когда есть потребность в проведении данной манипуляции — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Когда стоит пересаживать драцену

Прибегать к пересадке растения стоит в течение одной-двух недель после покупки вазона. Здесь важно, чтобы с момента приобретения драцены до ее пересадки прошло некоторое время. Оно необходимо для того, чтобы растение адаптировалось к новым условиям.

Пока драцена молодая, ее следует пересаживать раз в год, увеличивая размер горшка по сравнению с предыдущим на 2-3 см в диаметре.

Когда ей будет больше пяти лет, то драцена будет нуждаться в пересадке раз в два с половиной года.

Лучшее время для пересадки — период со второй декады марта до последних чисел апреля. Именно в это время вазон пробуждается после зимы и активно начинает расти, выбрасывая новые зеленые листочки.

Иногда нужно прибегать к экстренной пересадке драцены. Когда деревце заболело, чахнет, требуется срочная высадка в новую почву. Именно это может помочь спасти растение.

Какой горшок и почву выбрать для пересадки драцени

Правильно подобранный горшок — основа здорового роста корневой системы, а значит и растение будет чувствовать себя прекрасно и радовать глаз. Емкость должна быть не слишком тесной, но и не сильно широкой.

То есть, горшок должен вмещать корень полностью и обеспечивать 2-3 сантиметра пространства для его дальнейшего роста. Если драцене будет очень тесно, она начнет сохнуть. Оставлять много свободного пространства тоже не лучший вариант, поскольку это спровоцирует застой воды. Как следствие, получите загнивание корневой системы.

Что касается почвы, то земля должна быть рыхлой и питательной. Из магазинных вариантов подойдет земля слабокислой реакции, Ph которой равняется 5-6. В составе обязательно должен быть торф или перегной. Но, по словам нашего постоянного эксперта по растениям Лилианы Лавринец, подойдет и универсальная почва.

Тем не менее можно изготовить смесь для пересадки растения и собственноручно. Для этого возьмите в равных частях листовую (дерновую) землю, торфяную крошку, перегной и для структурированности смешайте с небольшим количеством древесного угля и песка.

К полученной смеси, согласно инструкции, можно добавить вермикулит или гидрогель. Тогда субстрат будут лучше удерживать влагу. Поэтому потребность в постоянных и частых поливах снизится. Особенно это важно, если воздух в доме сухой и жаркий.

Как правильно пересаживать драцену

Лилиана Лавринец рассказывает, что перед пересадкой драцены нужно обрезать у растения все сухие и лишние листья, а дальше осмотреть корни на предмет загнивания. Если заметили неживую часть, обрежьте ее.

— Сначала обрезаем все сухие и ненужные листья, затем переходим к осмотру корней, смотрим на них, нет ли гнили. Если есть, то обрезаем все лишнее, — объясняет эксперт.

За 3-4 дня до предполагаемой даты пересадки стоит приостановить полив драцены.

Специалист по растениям рекомендует обрабатывать срезы после подрезания листьев и корней. Дело в том, что иначе через почву и воздух в растение может попасть инфекция, что приведет к болезни драцены. Для дезинфекции живых мест хорошо подойдет активированный уголь. И помните, срез должен быть ровным.

После соответствующих процедур в горшок насыпаем дренаж, а сверху — 1/3 часть подготовленной земли. Далее аккуратно вынимаем растение из старого кашпо, но старую почву не отряхиваем с корней. После этого, сделав углубление, сажаем драцену в новый горшок и досыпаем остаток почвы. Перед погружением драцены в землю стоит расправить ее корни.

Уход после пересадки драцены

Не стоит сразу после пересадки драцены ее поливать, но не забывайте об опрыскивании.

— После пересадки уход неизменен. Поливайте и часто опрыскивайте. Но помните, драцену не надо поливать сразу после пересадки. Опрыскайте трижды за неделю, а затем полейте, — говорит специалист по растениям.

Важно не ставить драцену после пересадки под яркие солнечные лучи. Также не допускайте сквозняков.

Можно время от времени делать драцене горячий душ. Температура должна быть комфортной для вашей руки, горячей же водой можно обжечь растение.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какие комнатные растения поставить дома.