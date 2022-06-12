Лето и осень – лучшие времена года, ведь именно тогда мы лакомимся вкусными и свежими овощами и фруктами. Но когда сезон заканчивается, хочется сохранить этот вкус.

Наши бабушки точно научили нас делать заготовки на зиму. Но научили ли они нас, какую кастрюлю лучше подобрать для этого?

Так как выбрать лучшую кастрюлю для заготовок, чтобы их вкус оставался таким же безупречным, как летом или осенью.

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Кастрюли больших объемов

Поскольку делать заготовки обычно приходится из большого количества продуктов, нам нужна большая кастрюля. Лучшим вариантом может быть сосуд из эмалированной стали.

Во-первых, этот материал лучше всего вступает в реакцию с пищевыми кислотами и другими веществами. Во-вторых, они подходят для разных типов плит. И в-третьих, их цена самяа оптимальная (400-600 грн).

Можно выбрать также кастрюлю из нержавеющей стали. Но металл должен быть высокого качества. Только так она сможет хорошо взаимодействовать с пищевыми кислотами и другими веществами. Дно этого типа кастрюли обеспечит быстрый и равномерный нагрев продуктов.

Следует обратить внимание также и на ручки кастрюли. Они должны быть качественными и крепкими.

Сотейники

Сотейники очень удобны для заготовок, особенно для тушения овощей. Они напоминают сковороду, однако более вместительны.

Лучше выбрать сотейник из качественной нержавеющей стали. Посуду следует брать без двойного, но с плотным дном, поскольку продукты не смогут равномерно разогреваться. Кроме того, в сотейнике удобно варить варенье, поскольку фрукты не будут взаимодействовать с металлом.

Сотейники могут заменить низкие кастрюли.

Соковарки

Если вашей целью является заготовка сока, то лучше пользоваться не соковыжималкой, а соковаркой. Вам не нужна будет тепловая обработка и пастеризация, ведь соковарка все сделает вместо вас.

Самые оптимальные соковарки – из алюминия. Также есть из нержавеющей стали, однако они значительно дороже.

Бочки или кадки для соления

Если вы специалист в солении огурцов, кабачков, помидоров, капусты и др., вам следует приобрести бочку или кадку для таких заготовок. Обычно они изготавливаются из древесины: дуба, липы, кедра и т. д. Цена таких бочек и кадков будет значительно больше выше рекомендованных посудин. Также стоимость зависит от дерева и работы мастера.