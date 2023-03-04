Фольгу багато років поспіль вважають незамінною помічницею на кухні. Її часто використовують для запікання та заморожування продуктів. Вона легко переносить як високі, так і низькі температури.

Якою стороною стелити фольгу на деко – читайте в матеріалі.

Харчова фольга: особливості використання

Фольга (харчова) не містить шкідливих речовин, які виділяються під час нагрівання. Нею дуже легко та зручно користуватися. Відомо, що вона виготовляється з алюмінію.

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Цей елемент безпечний при контакті з їжею, не плавиться в умовах високої температури та не викликає алергії.

Важливо, що алюміній розкочується при виробництві у тонкі листи фольги металевими валами. Через це одна сторона фольги полірується до блиску, а інша – залишається матовою.

Якою стороною стелити фольгу на деко

Найчастіше кулінари рекомендують стелити фольгу так, щоб матовий бік був зовні. Існує думка, що таким чином матова сторона не буде відображати тепло і продукти запікатимуться швидше.

Однак загалом майже не має значення, яким боком класти фольгу: матовим чи глянцевим.

Страва вийде однаковою на смак і в першому, і в другому разі. Адже властивості двох сторін мало чим відрізняються. І нічого страшного не станеться, якщо запікати тією або іншою стороною.

Якою стороною стелити фольгу на деко і як правильно запікати продукти

Не має значення, яким боком класти фольгу під час запікання картоплі або яким боком фольги запікати торт. Важливо те, наскільки щільно загорнуті продукти у фользі: шар повітря між фольгою і продуктами може зменшити температуру простору всередині фольги й тим самим збільшити час готування.

Яка сторона фольги краще тримає холод

Глянцева сторона фольги частково відбиває світло і тепло, а матова – навпаки, поглинає тепло. Таким чином, якщо страва має бути холодною, краще оберніть її глянцевою стороною назовні. Якщо ж ви хочете довше зберегти страву гарячою, оберніть її глянцевою стороною всередину.

Однак при випіканні це майже не має значення.

Та якщо розмістити тісто на глянцевій поверхні фольги, то смаколики, найімовірніше, не підгорять знизу, не пристануть, швидше піднімуться і краще пропечуться.