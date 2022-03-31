Британський шеф-кухар і шоумен Джеймі Олівер поділився детальним рецептом українських пампушок із часником.

На YouTube-каналі він оприлюднив відеорецепт, в якому показав процес приготування ароматних і м’яких часникових булочок.

Як приготувати пампушки з часником – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

свіжі дріжджі – 15 г чи сухі активні – 7 г;

цукрова пудра – 1 ч. л.;

тепла вода – 225 мл;

борошно – 400 г;

дрібка солі;

вершкове масло – 3 ст. л.;

подрібнений часник – 20 г;

свіжа петрушка та кріп;

яйце – 1 збите для змащування.

Спосіб приготування:

Розчиніть дріжджі та цукор у теплій воді. Додайте 200 г борошна і добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч. Додайте решту борошна та сіль. Замішуйте тісто на добре посипаній борошном поверхні, поки воно не стане гладким і не буде легко відокремлюватися від рук. Розділіть тісто на вісім частин і сформуйте пампушки. Покладіть їх поруч на змащене деко, накрийте і знову дайте піднятися в теплому місці, поки вони не збільшаться вдвічі. Змішайте розтоплену олію, подрібнений часник із невеликою кількістю солі та нарізаною зеленню, дайте трохи настоятися. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть пампушки збитим яйцем і випікайте 20-25 хвилин чи до утворення скоринки. Змастіть часниковою олією.

Варто зазначити, що відео опубліковане з хештегом CookForUkraine для того, щоб звернути увагу на українську культуру.

– CookForUkraine спрямована на підвищення поінформованості про гуманітарну кризу, з якою стикається зараз світ, а також на збір коштів для допомоги дітям та сім’ям в Україні, які стали переселенцями, – зазначається під відео.

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