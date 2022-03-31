Британський шеф-кухар і шоумен Джеймі Олівер поділився детальним рецептом українських пампушок із часником.
На YouTube-каналі він оприлюднив відеорецепт, в якому показав процес приготування ароматних і м’яких часникових булочок.
Як приготувати пампушки з часником – далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- свіжі дріжджі – 15 г чи сухі активні – 7 г;
- цукрова пудра – 1 ч. л.;
- тепла вода – 225 мл;
- борошно – 400 г;
- дрібка солі;
- вершкове масло – 3 ст. л.;
- подрібнений часник – 20 г;
- свіжа петрушка та кріп;
- яйце – 1 збите для змащування.
Спосіб приготування:
- Розчиніть дріжджі та цукор у теплій воді. Додайте 200 г борошна і добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч.
- Додайте решту борошна та сіль. Замішуйте тісто на добре посипаній борошном поверхні, поки воно не стане гладким і не буде легко відокремлюватися від рук.
- Розділіть тісто на вісім частин і сформуйте пампушки. Покладіть їх поруч на змащене деко, накрийте і знову дайте піднятися в теплому місці, поки вони не збільшаться вдвічі.
- Змішайте розтоплену олію, подрібнений часник із невеликою кількістю солі та нарізаною зеленню, дайте трохи настоятися.
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Змастіть пампушки збитим яйцем і випікайте 20-25 хвилин чи до утворення скоринки. Змастіть часниковою олією.
Варто зазначити, що відео опубліковане з хештегом CookForUkraine для того, щоб звернути увагу на українську культуру.
– CookForUkraine спрямована на підвищення поінформованості про гуманітарну кризу, з якою стикається зараз світ, а також на збір коштів для допомоги дітям та сім’ям в Україні, які стали переселенцями, – зазначається під відео.
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