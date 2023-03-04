Фольгу многие годы считают незаменимой помощницей на кухне. Ее часто используют для запекания и замораживания продуктов. Она легко переносит как высокие, так и низкие температуры.

Какой стороной стелить фольгу на противень – читайте в материале.

Пищевая фольга: особенности использования

Фольга (пищевая) не содержит вредных веществ, выделяемых при нагревании. Ею очень легко и удобно пользоваться. Известно, что она производится из алюминия.

Сейчас смотрят

Этот элемент безопасен при контакте с едой, не плавится при высокой температуре и не вызывает аллергии.

Важно, что алюминий раскатывается при производстве в тонкие листы фольги металлическими валами. Поэтому одна сторона фольги полируется до блеска, а другая – остается матовой.

Какой стороной стелить фольгу на противень

Часто кулинары рекомендуют стелить фольгу так, чтобы матовая сторона была снаружи. Есть мнение, что таким образом матовая сторона не будет отражать тепло и продукты будут запекаться быстрее.

Однако почти не имеет значения, какой стороной класть фольгу: матовой или глянцевой.

Блюдо получится одинаковым и в первом, и во втором случае. Ведь свойства двух сторон мало чем отличаются. И ничего ужасного не произойдет, если запекать той либо другой стороной.

Какой стороной стелить фольгу на противень и как правильно запекать продукты

Неважно, какой стороной класть фольгу при запекании картофеля или какой стороной фольги запекать торт. Важно то, насколько плотно завернуты продукты в фольге: слой воздуха между фольгой и продуктами может снизить температуру пространства внутри фольги и тем самым увеличить время приготовления.

Какая сторона фольги лучше держит холод

Глянцевая сторона фольги отражает частично свет и тепло, а матовая – наоборот, поглощает тепло. Таким образом, если блюдо должно быть холодным, лучше оберните его глянцевой стороной наружу.

Если же вы хотите дольше сохранить горячее блюдо, оберните его глянцевой стороной внутрь.

Однако при выпекании это почти не имеет никакого значения. Но если разместить тесто на глянцевой поверхности фольги, то вкусности, скорее всего, не подгорят снизу, быстрее поднимутся и лучше пропекутся.