Існує багато квітів та рослин, які вкрай небезпечні для котів та собак. Інтоксикація речовинами, які можуть міститися в різних рослинах, можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям у тварини.

Факти Life розпитали в лікаря ветеринарної медицини Іллі Пронька, які рослини можуть нашкодити котам та собакам.

– Домашні тварини справді дуже часто цікавляться рослинами, що ростуть вдома. Найнебезпечнішими вважають дифенбахію, алоказію, спатифілум, філодендрон, цикламен, азалію, фіалку, – зазначає ветеринар.

Які рослини можуть бути отруйними для котів та собак – відповідь ветеринара / 7 зображень

Небезпечні рослини для котів та собак

За словами ветеринарного лікаря, саме котики вразливіші до інтоксикацій через поїдання кімнатних рослин, адже мають змогу пробиратися мало не в усі куточки квартири.

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– Особливо вразливими до інтоксикацій є коти, ще й тому, що вони легко забираються на всілякі поверхні у квартирі, на відміну від собак. Особливо небезпечно, коли тварина вже має якісь хронічні захворювання, – наголошує Ілля Пронько.

Зокрема, серед небезпечних рослин для котиків та песиків – алое, юкка, цибулини амарилісу, папоротники. Якщо ваш пухнастик любить гуляти на вулиці, не давайте йому смакувати ліліями, хризантемами, ірисами, конваліями, гладіолусами, тюльпанами, шафраном.

Також пильнуйте, щоб на тварині не залишалося жодних залишків рослин, адже вони можуть їх проковтнути, коли вилизуватимуться.

Собаки щодня бувають на вулиці, тому за ними і пильнувати доводиться ретельніше. Зокрема, йдеться про те, коли ви гуляєте поряд з клумбами. Граючись, тварини можуть випадково проковтнути частинки небезпечних рослин.

Корисні рослини для котів та собак

Альтернативою можуть слугувати рослини, які, навпаки, мають позитивний вплив на котів та собак. Ба більше, зараз пропонується трава, яку спеціально вирощують для тварин. Проте, кожна така рослина має свій вплив на організм пухнастиків, тому добирати потрібно саме під вашого улюбленця.

– Останнім часом стали популярними вирощена трава в домашніх умовах. Чи давати її тваринам – вибір, який допоможе зробити вам ваш ветеринарний лікар, оскільки декому вона може не підходити, – наголошує ветеринар.