Существует целый ряд цветов и растений, крайне опасных для кошек и собак. Интоксикация веществами, которые содержатся в разных растениях, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем животного.

Факты Life расспросили у врача ветеринарной медицины Ильи Пронько, какие растения могут навредить котам и собакам.

— Домашние животные действительно очень часто интересуются растениями, растущими дома. Самыми опасными считают диффенбахию, алоказию, спатифиллум, филодендрон, цикламен, азалию, фиалку, — отмечает ветеринар.

Какие растения могут быть ядовитыми для кошек и собак — ответ ветеринара / 7 изображений

Опасные растения для кошек собак

По словам ветеринарного врача, именно котики наиболее уязвимы к интоксикациям из-за поедания комнатных растений, поскольку могут проникать чуть ли не во все уголки квартиры.

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— Особенно уязвимы к интоксикациям кошки, еще и потому, что они довольно легко забираются на всевозможные поверхности в квартире, в отличие от собак. Особенно опасно, когда у животного уже есть какие-то хронические заболевания, — отмечает Илья Пронько.

В частности, среди опасных растений для котиков и собачек — алоэ, юкка, луковицы амарилиса, папоротники. Если ваш пушистик любит гулять на улице, не давайте ему смаковать лилиями, хризантемами, ирисами, ландышами, гладиолусами, тюльпанами, шафраном.

Также следите, чтобы на животном не оставалось никаких остатков растений, ведь они могут их проглотить, когда будут вылизываться.

Собаки каждый день бывают на улице, поэтому за ними и следить приходится больше. В частности, речь идет о том, когда вы гуляете рядом с клумбами. Играя, животные могут случайно проглотить частицы опасных растений.

Полезные растения для кошек и собак

Альтернативой могут служить растения, которые, наоборот, оказывают благоприятное влияние на кошек и собак. Более того, сейчас предлагается трава, которую специально выращивают для животных. Однако каждое такое растение оказывает свое влияние на организм пушистиков, поэтому подбирать нужно именно под вашего любимца.

— В последнее время стала популярной выращенная в домашних условиях трава. Давать ли ее животным – выбор, который поможет сделать вам ваш ветеринарный врач, поскольку некоторым она может не подходить, – отмечает ветеринар.