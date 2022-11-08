На тлі відключень електроенергії псується не тільки побутова техніка, а й продукти. Особливо коли світло вимикають доволі часто і надовго.

Ознак зіпсованої курки, яка зберігалася у морозилці, безліч.

Про те, як зрозуміти, що курка в морозилці зіпсувалася — читайте у нашому матеріалі.

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Передусім курку потрібно дістати із морозильної камери та детально оглянути під хорошим освітленням.

Зверніть увагу на колір м’яса. Курятина повинна бути рожевого, м’ясного відтінку. Тьмяний, сіруватий колір означатиме, що у курці запустився процес псування. При цьому забарвлення тьмяніє від рожевого до світло-сірого. Якщо курка сірувата, її краще не вживати. Запах м’яса. Якщо у вас сильне відчуття запаху, проведіть тест на нюх. Різкий запах означатиме, що курка пропала. Зіпсована тушка може пахнути кислим м’ясом. Зверніть увагу на текстуру тушки. Від природи курка має глянцеву, трішки слизьку текстуру. Якщо ви відчуваєте шар над куркою, на вигляд дуже слизький, липкий або товстий, краще не вживайте це м’ясо. Якщо тушка покрилася білими плямами і волокнами, її теж потрібно викинути.

Скільки можна зберігати куряче м’ясо в морозильній камері

Курятина повинна зберігатися при температурі до +2 градусів. Її можна зберігати в холодильнику не більше тижня з дня вироблення.

У морозильній камері тушка може лежати за температури до -18 градусів. Термін придатності — до 1 року (у плівці). Якщо курка буде лежати не у плівці або спеціальній тарі, вона може зберігатися у морозилці до 7 місяців.

Як правильно зберігати куряче м’ясо у морозилці