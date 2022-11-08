На фоне отключения электроэнергии портится не только бытовая техника, но и продукты. Особенно когда свет выключают довольно часто и надолго.

Признаков испорченной курицы, хранившейся в морозилке, множество.

О том, как понять, что курица в морозильнике испортилась — читайте в нашем материале.

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В первую очередь курицу нужно достать из морозильной камеры и подробно осмотреть под хорошим освещением.

Обратите внимание на цвет мяса. Курятина должна быть розового, мясного оттенка. Тусклый, серый цвет будет означать, что в курице запустился процесс порчи. При этом окраска тускнеет от розовой до светло-серой. Если курица сероватая, ее лучше не употреблять.

Запах мяса. Если у вас сильное чувство запаха, проведите тест на обоняние. Резкий запах будет означать, что курица пропала. Испорченная тушка может пахнуть кислым мясом.

Обратите внимание на текстуру. От своей природы курица имеет глянцевую, немного скользкую текстуру. Если вы чувствуете слой над курицей, который выглядит очень скользким, липким или толстым, лучше не употребляйте это мясо. Если тушка покрылась белыми пятнами и волокнами, ее тоже необходимо выбросить.

Сколько можно хранить куриное мясо в морозильной камере

Курятина должна храниться при температуре до +2 градусов. Ее можно хранить в холодильнике не больше недели со дня выработки.

В морозильной камере тушка может лежать при температуре до -18 градусов. Срок годности – до 1 года (в пленке). Если курица будет лежать не в пленке или специальной таре, она может храниться в морозилке до 7 месяцев.

Как правильно хранить куриное мясо в морозилке