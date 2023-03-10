Часто у своєму будинку вам можуть траплятися сірі та чорні плями на стінах, у ванній чи й на вікнах. На жаль, це досить поширене явище означає появу плісняви.

Цвіль – наліт, що утворюється мікроскопічними грибами на різних поверхнях. Особливо цей організм полюбляє зʼявлятися в сирих і прохолодних місцях.

Поява плісняви на стінах вашого будинку може означати небезпеку для організму. Саме тому Факти ICTV підготували топ-5 порад, які допоможуть позбутися плісняви в домашніх умовах.

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Чим небезпечна пліснява і як вона впливає на здоровʼя

Спори (зародки) грибків плісняви містяться в повітрі. Вони непомітні для людського ока, проте насправді “літають” у великій кількості. Вдихання цих мікробів і контакт із ними підвищують ризик виникнення алергій і навіть астми.

Пліснява впливає на зниження імунітету, проблеми зі шкірою, проникає в травну систему і здатна викликати токсичну інтоксикацію.

В яких місцях найчастіше зʼявляється пліснява

Цвіль схильна до появи в місцях, де підвищений рівень вологості. Це може бути ванна кімната, кухня, підвал тощо. Також пліснява зʼявляється в будинках із поганою вентиляцією. Особливо в кутках кімнат, де немає циркуляції повітря.

Якщо ви виявили на стінах плями чорної або ж сірої плісняви, то варто якнайшвидше вжити заходів і усунити її.

Як позбутися: засоби від плісняви в домашніх умовах

Нашатирний спирт (аміак)

Допомагає позбутися цвілі, зокрема на склі, пластику або ж керамічній плитці. 10% розчин аміаку можна купити в будь-якій аптеці. Змішайте його з водою у рівних пропорціях 1:1 та нанесіть на уражену поверхню за допомогою розпилювача. Залиште місце обробки на кілька годин і згодом протріть мокрою серветкою або ж губкою. Також після процедури можна нанести розчин етилового спирту, щоб прибрати залишки.

Білизна (засіб)

Обробка білизною ефективна, коли цвіль зʼявилась не так давно і не встигла розростися. Вона не запобігає повторній появі грибку, однак посприяє загибелі мікроорганізмів і продезінфікує проблемне місце.

Для кількох квадратних метрів поверхні достатньо одного літра засобу. Білизну потрібно розвести з водою у пропорціях 1:1. Перед нанесенням варто відчинити всі вікна та двері. Обовʼязково використовувати рукавички, окуляри й захисний одяг. В ідеалі варто використовувати пульверизатор, але щітка також може підійти. Обробити ушкоджену поверхню і 40 см навколо неї. Залишити на 15 хв, після чого шпателем провести механічну очистку ділянки або ж протерти місце обробки губкою.

Оцет

Оцтовий розчин також придатний для боротьби з пліснявими грибками. Налийте звичайний столовий оцет в розпилювач і окропіть проблемні зони. Через годину протріть поверхню вологою серветкою або губкою. Для закріплення результату та профілактики повторіть процедуру кілька разів з інтервалом у 7 днів.

Перекис водню

Перекис водню не має запаху і не містить токсичних речовин. Тому цей спосіб підійде для всіх місць у вашій квартирі: шпалери, пральна машина, меблі тощо. Потрібно нанести нерозбавлений розчин на пошкоджену поверхню, а після змити вологою ганчіркою або губкою.

Сода та пральний порошок

Для цього засобу вам потрібно три компоненти:

харчова сода – три ст. ложки;

пральний порошок – 1,5 ложки;

вода – 200 мл.

Змішайте все та нанесіть на потрібне місце. Через годину протріть вологою губкою.

Також можна розчинити чайну ложку соди на одну склянку води, промити поверхню і залишити на годину.