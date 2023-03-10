Часто в своем доме вы можете встретить серые и черные пятна на стенах, в ванной или даже на окнах. К сожалению, это довольно распространенное явление означает появление плесени.

Плесень – налет, образующийся микроскопическими грибами на различных поверхностях. Особенно этот организм любит появляться в сырых и прохладных местах.

Появление плесени на стенах вашего дома может нести опасность для организма. Именно поэтому Факты ICTV подготовили топ-5 советов, которые помогут избавиться от плесени в домашних условиях.

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Чем опасна плесень и как она влияет на здоровье

Споры (зародыши) грибков плесени содержатся в воздухе. Они незаметны для человеческого глаза, однако на самом деле “летают” в большом количестве. Вдыхание этих микробов и контакт с ними повышают риск возникновения аллергий и даже астмы.

Плесень влияет на снижение иммунитета, проблемы с кожей, проникает в пищеварительную систему и способна вызвать токсическую интоксикацию.

В каких местах чаще всего появляется плесень

Плесень склонна к появлению в местах, имеющих повышенный уровень влажности. Это может быть ванная комната, кухня, подвал и т. д. Также плесень появляется в домах с плохой вентиляцией. Особенно в углах комнат, где нет циркуляции воздуха.

Если вы обнаружили на стенах пятна черной или же серой плесени, то стоит как можно быстрее принять меры и устранить ее.

Как избавиться: средства от плесени в домашних условиях

Нашатырный спирт (аммиак)

Помогает избавиться от плесени, в частности: на стекле, пластике или же керамической плитке. 10% раствор аммиака можно купить в любой аптеке. Смешайте его с водой в равных пропорциях 1:1 и нанесите на пораженную поверхность с помощью распылителя. Оставьте место обработки на несколько часов и впоследствии протрите мокрой салфеткой или губкой. Также после процедуры можно нанести раствор этилового спирта, чтобы убрать остатки.

Белизна

Обработка белизной эффективна, когда плесень появилась не так давно и не успела разрастись. Она не предотвратит повторное появление грибка, однако поспособствует гибели микроорганизмов и продезинфицирует проблемное место.

Для нескольких квадратных метров поверхности достаточно одного литра средства. Белизну нужно развести с водой в пропорциях 1:1. Перед нанесением стоит открыть все окна и двери. Обязательно использовать перчатки, очки и защитную одежду. В идеале стоит использовать пульверизатор, но щетка также может подойти. Обработать поврежденную поверхность и 40 см вокруг нее. Оставить на 15 мин. После чего шпателем провести механическую очистку участка или же протереть место обработки губкой.

Уксус

Уксусный раствор также подойдет для борьбы с плесневыми грибками. Налейте обычный столовый уксус в распылитель и обрызгайте проблемные зоны. Через час протрите поверхность влажной салфеткой или губкой. Для закрепления результата и профилактики повторите процедуру несколько раз с интервалом в 7 дней.

Перекись водорода

Перекись водорода не имеет запаха и токсичных веществ. Поэтому этот способ подойдет для всех мест в вашей квартире, в частности: обои, стиральная машина, мебель и тому подобное. Нужно нанести неразбавленный раствор на поврежденную поверхность, а после смыть влажной тряпкой или губкой.

Сода и стиральный порошок

Для следующего средства вам потребуется три компонента:

пищевая сода – три ст. ложки;

стиральный порошок – 1,5 ложки;

вода – 200 мл.

Смешайте все и нанесите на нужное место. Через час протрите влажной губкой.

Также можно растворить чайную ложку соды на один стакан воды, промыть поверхность и оставить на час.