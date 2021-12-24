Наступний 2022 пройде під знаком блакитного водяного тигра. Тому, щоб задовольнити символ року, бажано, щоб його мила фігурка прикрашала і ялинку. Ми розповімо, як зробити тигра з паперу своїми руками.

Для аплікації вам знадобиться:

Кольоровий папір (жовтий, рожевий, білий та блакитний)

Шаблон частин тигра

Клей-олівець

Чорний маркер

Ножиці

Біла ручка (краще гелева)

Процес виготовлення тигра з паперу:

1. Роздрукуйте шаблони або перенесіть їх одразу на папір.



2. Потім виріжте необхідні частини.

3. Після цього розфарбуйте смужки на частини голови тигреня.

4. До голови приклейте очі в порядку: біла частина, блакитна частина, чорні частини (зіниці) та білі частини.

5. Приклеюємо частини з пащею та носом.

6. Після того, як у вас вийшла морда, починаємо збирати вушка. На жовту частину приклеюємо зверху рожеві та трохи згорнувши, клеїмо до мордочки.

7. Збираємо ніжки, на жовті частини ніжок клеїмо білі лапки та промальовуємо лінії.

8. На жовту частину хвостика приклеюємо білий кінчик і промальовуємо чорні лінії.

9. На жовту частину тулуба посередині клеїмо білу грудку і до низу приклеюємо задні лапи (на жовті частини також необхідно приклеїти рожеві частини).

10. До тулуба кріпимо на клей передні лапи тигра, голову та хвіст.

Тигр із паперу своїми руками готовий. Його можна подарувати як листівку знайомим чи друзям або як прикрасу повісити на ялинку.