Рік якої тварини 2022

До кінця 2021 року ще кілька місяців. Проте дехто вже цікавиться, якій тварині за східним календарем належатиме 2022-й. Факти ICTV розкажуть це вам та поділяться основними правилами, яких потрібно дотримуватися, щоб наступний рік був вдалим.

Якої тварини 2022 рік

За східним календарем рік білого металевого Бика закінчиться 31 січня 2022 року, 1 лютого його пост займе чорний водяний Тигр. Правління цієї тварини триватиме до 21 лютого 2023 року.

Різні дати настання нового року, пов’язані з тим, що дата у східній традиції визначається відповідно до місячного циклу.

Характеристика знаку

Тигр вважається сильною твариною. Він хижак та мисливець, а тому є символом сили, могутності та благородства. Тигр імпульсивний, вольовий та непередбачуваний. Люди під цим знаком цілеспрямовані та часто творчі.

Яким буде 2022 рік та для кого він буде вдалим

Однозначно цей рік буде вдалим для людей, які народилися у рік Тигра. Проте пощастити може також творчим особистостям. 2022 рік буде для вас надзвичайно сприятливим.

Тигр не вважається хорошим символом для продовження роду. Але водна стихія значно пом’якшить знак, тому рік може бути сприятливим для створення сім’ї.

Також у 2022-му ви можете знайти свою другу половинку або ж пережити досвід пристрасних, хоч і не довготривалих, стосунків.

Не бійтесь ризикувати. Тигр любить авантюристів. Тому неочікувані кроки будуть вам тільки на користь. Проте дуже важливо з цим не перестаратися.

2022-й буде сприятливим для самоосвіти, нових знань та професій. Тому зміна роду діяльності чи роботи буде вдалою.

Рік Тигра стане саме тим часом, коли варто займатися спортом та потурбуватися про здоров’я.

Рік може бути насичений раптовими подіями та змінами. Не варто очікувати, що 2022-й буде спокійним. Його покровителем буде Тигр, а тому потрясіння стануть звичним явищем.

У цей період люди можуть часто робити помилки. Проте астрологи впевнені, що Тигр навмисно “вставляє палки у колеса”, щоб зробити нас сильними. Тому не бійтесь проблем та не уникайте їх. Вирішення, здавалося б, нездійсненних завдань лише зробить вас кращим.

Також 2022 рік стане надзвичайно сприятливим для ініціативних людей. Тигр допоможе швидше рухатись їм до своїх цілей. Для них є великий шанс на кар’єрний зліт.

Тигр не любить слабких. А тому жаліти себе буде не найкращою ідеєю. Якщо ви вірите у себе та дивитеся на життя з оптимізмом, то 2022 рік точно буде для вас вдалим.

Щасливими цифрами у 2022 році будуть: 1, 3, 4 та числа, що їх містять (13, 34). Тигр любить синій, сірий та помаранчевий кольори.

Не принесуть вам удачу цифри 6, 7 та 8. А також варто уникати коричневого кольору. Тигр його ненавидить.