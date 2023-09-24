За сьогоднішнього ритму життя кожна дівчина мріє виглядати гарно, мати блискуче, шовковисте, об’ємне волосся, та ще й не витрачати на це багато часу. Як зробити об’єм волосся у домашніх умовах – Фактам ICTV розповіла перукарка-стилістка Віта Дідик.

Як зробити об’єм волосся

Як правило, об’єм зачіски залежить не лише від структури волосся, а й від навичок дівчини. Адже, знаючи певні секретики, навіть власниці довгого та тонкого від природи волосся зможуть надати йому потрібної форми та густоти.

– Звичайно, найпростіше робити укладку на короткому волоссі. Короткі стрижки виглядають більш об’ємними, але ж не всім до вподоби такі зачіски. Тож існують певні способи, які здатні допомогти надати вашому волоссю додаткового об’єму на голові. Головне підібрати той спосіб, який працюватиме саме на вас, – говорить Дідик.

Для створення об’ємної зачіски існує декілька універсальних для волосся різної довжини лайфхаків – правильно підібрана зачіска, фарбування, зміна проділу, начіс, гофре та дотримання деяких правил сушіння. Далі розглянемо кожен з них більш детально.

Зараз дивляться

Правильна стрижка

Правильно підібрана та прострижена стрижка, багатошаровість і рваний контур візуально додають об’єму зачісці, запевняє експерт.

Фарбування

Ще один спосіб, який допоможе зачісці виглядати більш об’ємно – фарбування. Якщо загальну масу волосся розбавити світлими кольорами – візуально додасте потрібних форм та густоти.

Проділ

Якщо ви постійно робите проділ в одному і тому ж місці, спробуйте змінити його.

– Для волосся це буде дуже незвично – і воно лягатиме обʼємніше, – говорить Дідик.

Сушіння волосся

Ще однією порадою для досягнення об’єму волосся є його сушіння головою вниз, тобто направляючи потік повітря від коренів до кінчиків.

– Можна гребінцем направляти волосся проти росту, завдяки цьому корінь засушується вже з об’ємом. Якщо довжина волосся не дозволяє сушити волосся головою вниз, то на допомогу прийде кругла щітка. Нею легко підняти корінь, – каже експерт.

Начіс

Начіс – це вже більш складний спосіб створення об’єму волосся. Він потребує певних навичок.

Ось декілька простих порад, які допоможуть опанувати і цей метод:

беріть невеликі прядки;

робіть начісування лише на сухе волосся, вологі пасма можна дуже сильно пошкодити;

не використовуйте металеві гребінці та ті, що мають гострі зубчики;

робіть легкі рухи, щоб не рвати волосся;

не начісуйте пасма до самих кінчиків.

– Якщо робите начісування постійно, то після такої процедури, щоб під час розчісування не пошкодити свої пасма, нанесіть спочатку маску на шевелюру, а вже потім обережно гребінцем або пальчиками розчешіть начіс, – додає перукарка-стилістка.

Гофре

Ще одним лайфхаком є гофре, спеціальна плойка з дрібними зубчиками. Цей метод дозволяє зберегти об’єм найдовше.

– Тримається найдовше, займає трішки більше часу при створенні об’єму, але прибирається лише миттям голови, – пояснює Дідик.

Спеціальні засоби для об’єму

Але, все ж таки, будь-який об’єм тримається краще, якщо на волосся нанести спеціальні засоби. Це можуть бути пінка, спрей для об’єму, сухий шампунь, пудра для об’єму, лак для волосся.

– Ці засоби наносяться безпосередньо на корінь волосся, фіксують об’єм, який ви створите самі. Тобто дива від цих засобів не буде. Волосся не буде об’ємним навіть при нанесенні спеціальних засобів, якщо корінь правильно не висушити, – пояснює Дідик.

Boost Up, або флісинг

На сьогодні існує ще новинка у доданні об’єму – це boost up, або флісінг. Це салонна процедура, яка виконується лише майстром. Основою новинки є біозавивка, проте її виконання трішки відрізняється.

Об’єму після цієї процедури вистачає на 2-6 місяців. Проте флісинг підходить не всім типам волосся. Наприклад, якщо у дівчини волосся дуже довге, щільне і важке, то ефект від процедури буде не таким помітним, як у власниці короткої зачіски.

– Бажаю, щоб ваше волосся завжди було об’ємним, укладка подобалась, а ви відчували себе богинею, – підсумовує Дідик.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як накрутити волосся на шкарпетки.