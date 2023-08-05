Локони до лиця будь-якій дівчині, але плойки та машинки для завивки псують волосся. Звісно, можна придбати бігуді, але навіщо витрачатися, коли є цікавіший і дешевший спосіб зробити кучерики. Як накрутити волосся на шкарпетки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як накрутити волосся на шкарпетки

Є багато лайфхаків, як зробити локони без інструментів, без електроенергії та високих температур. Накрутитися можна за допомогою косичок, пучків, звичайного пояса від халата та шкарпеток. Як правильно накручувати волосся на шкарпетки, щоб локони вийшли гарні, нам розповіли стилісти.

– Грайливі хвилі – окраса будь-якого образу. Вони можуть зробити ваш стиль романтичнішим, вечірнім або презентабельним. Зараз, коли є безліч перукарських інструментів, накручування не завдає клопоту і, за певних навичок, не займає багато часу, – говорить перукарка-стилістка Віта Дідик.

Чи реально накрутитися на шкарпетки?

Накрутити волосся на носки цілком можливо, впевнена майстер із зачісок Наталія Антонія.

– Головне правило, щоби вийшли гарні локони – волосся має бути трішки вологим. Найкраще робити це після миття голови. Але можна й так: просто візьміть мус для об’єму чи пінку. Ці засоби можна наносити по всій довжині. Завдяки цьому вийдуть красиві хвилі, – говорить експерт.

Які локони можна накрутити на шкарпетки?

Майстриня із зачісок Наталія Антонія каже, що локони можуть вийти різними – все залежить від того, як закручувати волосся на шкарпетку.

– Якщо робите мінімальну відстань між обертами, то буде більше завитків, а якщо більшу, то хвилі вийдуть природнішими, – пояснює експерт.

Перукарка-стилістка Віта Дідик додає, що діаметр локонів залежить від товщини шкарпеток та кількості хвостиків, на які ви поділили пасма. Що товстіші шкарпетки, то більший локон.

На яку довжину волосся підійде цей метод?

Особливої різниці, яка довжина, немає. Такий спосіб можна використовувати, як для короткого, так і для довгого волосся.

– Така накрутка підходить для волосся по плечі, середнього та довгого, – говорить Віта Дідик.

Що потрібно мати в арсеналі?

Щоб накрутити волосся на шкарпетки вам знадобиться кілька резинок, пінка чи спрей для об’єму та будь-який лак для фіксації.

Також для цієї зачіски потрібно від 2 до 8 пар шкарпеток. Кількість залежить від густоти волосся. Краще брати шкарпетки з довгим верхом, щоб зручно було зв’язувати кінці між собою.

Як накрутити волосся на шкарпетки: два способи

Є два методи і перший забирає лише 15 хвилин.

Детальну відеоінструкцію, як накрутити волосся на шкарпетки менш ніж за пів години, записала майстер із зачісок Наталія Антонія.

Крок 1. Візьміть дві пари однакових за довжиною шкарпеток.

Крок 2. Розчешіть волосся та розподіліть на рівні частини. Аби пасма, які не в роботі, не заважали, зберіть їх шпилькою.

Крок 3. Візьміть пінку або спрей для об’єму та нанесіть по всій довжині волосся.

Крок 4. Зверху зав’яжіть волосся шкарпеткою. Важливо, щоб залишився довгий край шкарпетки.

Крок 5. Рухайтесь шкарпеткою донизу, закручуючи волосся спіраллю.

Крок 6. Зав’яжіть кінець волосся та шкарпетки резинкою.

Крок 7. Повторіть ці маніпуляції з усіма пасмами волосся.

Крок 8. Висушіть феном волосся до повного висихання та почекайте 5 хвилин.

Крок 9. Розмотайте шкарпетки, розподіліть пасма пальцями та зафіксуйте результат лаком.

Другий спосіб того, як накрутити волосся на шкарпетки, розповідає перукарка-стилістка Віта Дідик.

– Хочу поділитися, як зробити зачіску за допомогою шкарпеток. Це доволі бюджетний варіант, зачіска тримається довго, не потребує значних зусиль, єдиний дискомфорт – іноді незручно спати. Але чого не зробиш задля краси. Як же отримати шикарну зачіску? Тут все доволі просто, – каже вона.

Для початку потрібно обов’язково вимити голову. Після цього трошки підсушити пасма – волосся має бути ледь вологим.

– Якщо хочеться, щоб локони трималися довго, то по всій довжині наносимо стайлінг. Це може бути пінка чи лак. Універсальної схеми поділу голови немає. Тут все залежить від густоти та довжини вашого волосся. Найпростіше – голову поділити на чотири рівні частини. Накручування легше почати з кінців, – радить експерт.

На шкарпетку потрібно поступово накручувати волосся, кінчик пасма можна закріпити резинкою, щоб конструкція краще трималася.

– Після цього хвостики шкарпеток зв’язуємо між собою. От і все. Залишаємо всю цю красу на ніч, або як мінімум на 3-5 годин. Через деякий час розпускаємо і розправляємо пальчиками локони. Можна все зафіксувати лаком, – пояснює Дідик.

Ба більше, наш експерт провела експеримент вдома та накрутила доньку на шкарпетки. І ось, які локони вийшли.

– Дуже сподобалися локони, створені за допомогою шкарпеток. Така зачіска тримається довго, менше шкодить волоссю і має стильний вигляд, – поділилася враженням від експерименту Дідик.

Обирайте той варіант накрутки волосся на шкарпетки, який вам сподобався найбільше, радійте здоровому волосся без посічених кінчиків та збирайте компліменти від оточення.