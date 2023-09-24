При сегодняшнем ритме жизни каждая девушка мечтает выглядеть красиво, иметь блестящие, шелковистые, объемные волосы, и к тому же не тратить на это много времени. Как сделать объем волос в домашних условиях — Фактам ICTV рассказала парикмахер-стилист Вита Дидык.

Как сделать объем волос

Как правило, объем прически зависит не только от структуры волос, но и от навыков девушки. Ведь, зная определенные секретики, даже обладательницы длинных и тонких от природы волос смогут придать им нужную форму и густоту.

— Конечно, проще всего делать укладку на коротких волосах. Короткие стрижки выглядят более объемными, но не всем нравятся такие прически. Поэтому существуют определенные способы, которые могут помочь придать вашим волосам дополнительный объем у корней. Главное — подобрать тот способ, который будет работать именно на вас, — говорит Дидык.

Для создания объемной прически существует несколько универсальных для волос разной длины лайфхаков — правильно подобранная прическа, окрашивание, изменение пробора, начес, гофре и соблюдение некоторых правил сушки. Далее рассмотрим каждый из них более подробно.

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Правильная стрижка

Правильно подобранная и простриженная стрижка, многослойность и рваный контур визуально добавят прическе объема, уверяет эксперт.

Окрашивание

Еще один способ, который поможет прическе выглядеть более объемно — окрашивание. Если общую массу волос разбавить светлыми цветами — визуально добавите нужных форм и густоты.

Пробор

Если вы постоянно делаете пробор в одном и том же месте, попробуйте изменить его.

— Для волос это будет очень необычно — и они будут ложиться объемнее, — говорит Дидык.

Сушка волос

Еще одним советом для достижения объема волос является сушка головой вниз. Просто направляйте поток воздуха от корней к кончикам.

— Можно расческой направлять волосы против роста, благодаря этому корень засушится уже с объемом. Если длина волос не позволяет сушить волосы головой вниз, то на помощь придет круглая щетка. Ею легко приподнять корень, — говорит эксперт.

Начес

Начес — это уже более сложный способ создания объема волос. Он требует определенных навыков.

Вот несколько простых советов, которые помогут освоить и этот метод:

берите небольшие прядки;

делайте начес только на сухие волосы, влажные можно очень сильно повредить;

не используйте металлические расчески и те, что имеют острые зубчики;

делайте начес легкими движениями, чтобы не рвать волосы;

не начесывайте пряди до самых кончиков.

— Если делаете начес постоянно, то после такой процедуры, чтобы при расчесывании не повредить свои пряди, нанесите сначала маску на шевелюру, а уже потом осторожно расческой или пальчиками расчешите начес, — добавляет парикмахер-стилист.

Гофре

Еще одним лайфхаком является гофре, — специальная плойка с мелкими зубчиками. Этот метод позволяет сохранять объем дольше всего.

— Держится дольше всего, занимает немного больше времени при создании объема, но убирается только мытьем головы, — объясняет Дидык.

Специальные средства для объема

Но все же любой объем держится лучше, если на волосы нанести специальные средства. Это могут быть пенка, спрей для объема, сухой шампунь, пудра для объема, лак для волос.

— Эти средства наносятся непосредственно на корень волос, фиксируют объем, который вы создадите сами. То есть, чуда от этих средств не будет. Волосы не будут объемными даже при нанесении специальных средств, если корень правильно не высушить, — объясняет Дидык.

Boost Up, или флисинг

На сегодня существует еще новинка для придания волосам объема — boost up, или флисинг. Это салонная процедура, которая выполняется только мастером. Основой новинки является биозавивка, однако ее выполнение немножко отличается.

Объем после этой процедуры держится на протяжении 2-6 месяцев. Однако флисинг подходит не для всех типов волос. Например, если у девушки волосы очень длинные, плотные и тяжелые, то эффект от процедуры будет не таким заметным, как у обладательницы короткой прически.

— Желаю, чтобы ваши волосы всегда были объемными, укладка нравилась, а вы чувствовали себя богиней, — подытожила Дидык.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как накрутить волосы на носки.