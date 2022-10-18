Окупанти обстрілюють критичну інфраструктуру в нашій країні. Через це бувають часті перебої з енергопостачанням та газом.

Багато експертів прогнозують важку зиму та закликають вже зараз думати про те, як обігріти свою домівку в разі нестачі світла і тепла.

Як зробити обігрівач зі свічки – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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У важку зиму можна обігріти невелике приміщення без опалення.

Для цього можна обійтися без електроенергії, якщо потрудитися і самостійно зробити обігрівач зі свічок та квіткових горщиків.

Система обігріву полягає в тому, що якщо скласти три горщики від квітів різного діаметру і з’єднати їх великим металевим гвинтом, на який нанизуються ще шайби й гайки, і помістити під них свічку, то вийде справжній обігрівач.

Він матиме висоту до 25 см, а ширину – до 20 см. Не варто недооцінювати такий спосіб обігріву, адже горщики над свічковим полум’ям накопичують багато енергії та доволі сильно нагріваються.

Для того, щоб обігрівач добре нагрівав кімнату, треба запалити свічку та почекати кілька хвилин, щоби з горщика випарувалася зайва волога.

Таких обігрівачів можна зробити декілька, щоб вони краще прогрівали приміщення.

Як зробити обігрівач зі свічки: що для цього потрібно

Три глиняних або керамічних горщики (різного діаметру).

Свічки (можна використовувати дешеві).

Стрижень із металу.

Гвинти.

Як самостійно зробити обігрівач зі свічки: інструкція

Насамперед вставте один в одного горщики. Після цього з’єднайте їх гвинтами (між ними розташуйте гайки). Знизу розташуйте будь-яку підставку під свічку (можна цеглу). Залишіть простір між горщиком і свічкою. Так ви зробите доступ до повітря, і вона буде гарно горіти. Зберігати такий обігрівач найкраще в пакеті з поліетилену.

Фото: tsn.ua