Оккупанты обстреливают критическую инфраструктуру в нашей стране, поэтому бывают частые перебои с энергоснабжением и газом.

Многие эксперты прогнозируют тяжелую зиму и призывают уже сейчас задумываться о том, как обогреть свой дом в случае нехватки света и тепла.

Как сделать обогреватель из свечи – смотрите в материале Фактов ICTV.

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В тяжелую зиму можно обогреть небольшое помещение без отопления.

Для этого можно обойтись и без электроэнергии, если немного потрудиться и самостоятельно сделать обогреватель из свечи и цветочных горшков.

Система обогрева состоит в том, что если сложить три горшка от цветов разного диаметра и соединить их большим металлическим болтом, на который нанизываются еще шайбы и гайки, и поставить под них свечу, то получится настоящий обогреватель.

Он будет иметь высоту до 25 см, а ширину – до 20 см. Не стоит недооценивать такой способ обогрева, ведь горшки над пламенем накапливают много энергии и сильно нагреваются.

Для того, чтобы обогреватель хорошо нагревал комнату, нужно зажечь свечу и подождать несколько минут, чтобы из горшка выпарилась лишняя влага.

Таких обогревателей можно сделать несколько, чтобы лучше прогревали комнату.

Как сделать обогреватель из свечи: что для этого нужно

Три глиняных или керамических горшка (разного диаметра).

Свечи (можно использовать дешевые).

Стержень из металла.

Болты.

Как самостоятельно сделать обогреватель из свечи: инструкция

В первую очередь вложите друг в друга горшки. После этого соедините их болтами (между ними расположите гайки). Внизу разместите любую подставку под свечу (можно кирпич). Оставьте пространство между горшком и свечой. Так вы сделаете доступ к воздуху, и она будет хорошо гореть. Хранить такой обогреватель лучше всего в пакете из полиэтилена.

Фото: tsn.ua