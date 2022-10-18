Оккупанты обстреливают критическую инфраструктуру в нашей стране, поэтому бывают частые перебои с энергоснабжением и газом.
Многие эксперты прогнозируют тяжелую зиму и призывают уже сейчас задумываться о том, как обогреть свой дом в случае нехватки света и тепла.
Как сделать обогреватель из свечи – смотрите в материале Фактов ICTV.
В тяжелую зиму можно обогреть небольшое помещение без отопления.
Для этого можно обойтись и без электроэнергии, если немного потрудиться и самостоятельно сделать обогреватель из свечи и цветочных горшков.
Система обогрева состоит в том, что если сложить три горшка от цветов разного диаметра и соединить их большим металлическим болтом, на который нанизываются еще шайбы и гайки, и поставить под них свечу, то получится настоящий обогреватель.
Он будет иметь высоту до 25 см, а ширину – до 20 см. Не стоит недооценивать такой способ обогрева, ведь горшки над пламенем накапливают много энергии и сильно нагреваются.
Для того, чтобы обогреватель хорошо нагревал комнату, нужно зажечь свечу и подождать несколько минут, чтобы из горшка выпарилась лишняя влага.
Таких обогревателей можно сделать несколько, чтобы лучше прогревали комнату.
Как сделать обогреватель из свечи: что для этого нужно
- Три глиняных или керамических горшка (разного диаметра).
- Свечи (можно использовать дешевые).
- Стержень из металла.
- Болты.
Как самостоятельно сделать обогреватель из свечи: инструкция
- В первую очередь вложите друг в друга горшки.
- После этого соедините их болтами (между ними расположите гайки).
- Внизу разместите любую подставку под свечу (можно кирпич).
- Оставьте пространство между горшком и свечой. Так вы сделаете доступ к воздуху, и она будет хорошо гореть.
- Хранить такой обогреватель лучше всего в пакете из полиэтилена.
Фото: tsn.ua