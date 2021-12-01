Незабаром стіл українців буде заповнений різноманітними стравами, проте не дуже корисними. Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів, яким має бути новорічний стіл 2022 року.

Кулінар зазначив, що в більшості новорічне меню включає страви з майонезу, картоплі, смаженого м’яса і олії, і лише мала частина – свіжі овочі.

Ектор розповів, як урятувати ситуацію. Перше, що рекомендує шеф-кухар – залишити лише один салат із майонезом, якщо вам складно від нього відмовитися зовсім.

– Інші заправте олією, бальзамічним оцтом чи лимонним соком, – зазначив він.

Друге – запікайте, а не смажте. У рукаві, пергаментному папері чи фользі – як вам більше подобається.

– Мінімізуйте обсмажування та літр олії на сковорідці, – порадив Хіменес-Браво.

І третє – зробіть здорові закуски. Не тарталетки з плавленим сиром і майонезом, а, наприклад, хумус із овочами, крем-сир із зеленню, спринг-роли чи роли в листі салату. До цього додати тарілку нарізки з сиром і м’ясом.

Раніше ми писали, які м’ясні страви можна приготувати на Новий рік 2022. У святкову ніч важливо догодити головному символу року – водяному Тигру, тому страви повинні бути вишуканими.

Наприклад, запечена свинина з сухофруктами чи індичка під медово-гірчичним соусом. Детальні рецепти приготування читайте на Фактах ICTV.