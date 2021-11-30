Новий рік неможливо уявити без пишного застілля. М’ясні частування традиційно займають почесне місце на святковому столі. Ми підготували найоригінальніші рецепти страв із м’яса, аби ви змогли здивувати та порадувати своїх близьких.

У новорічну ніч важливо догодити головному символу 2022 року – Водяному Тигру. Цей звір полюбляє пишність у всьому, тож усі приготовані страви мають бути вишуканими. Незважаючи на ефектний вигляд, салати й закуски обирайте прості у приготуванні та смачні – екзотичні страви можуть роздратувати царя всіх звірів.

Запечена свинина із сухофруктами та запашною медовою скоринкою

Пряні нотки чорносливу, солодкуватий присмак меду й пікантний смак м’яса неодмінно вразять ваші смакові рецептори!

Інгредієнти:

свинина, корейка без кістки або вирізка – 900 г;

курага – 75 г;

сушений інжир – 75 г;

сіль, перець – по 1 ч. л.

Для приготування глазурі:

червоне сухе вино – 150 мл;

мед – 70 г, або ж 2 ст. л.;

олія соняшникова або оливкова – 2 ст. л.;

прикрасити готову страву можна 2-3 листками салату або лавровим листям;

для приготування також знадобиться кулінарна нитка.

Спосіб приготування

Ретельно промиті сухофрукти (курагу, чорнослив, інжир) помістіть в одну ємність і залийте на 10 хвилин окропом – 500-600 мл, а потім просушіть.

Розігрійте духовку до 180 градусів та приготуйте глазур. Для цього ретельно перемішайте в посудині вино, олію та мед до однорідної суміші. Промийте м’ясо та висушіть паперовими рушниками. Зробіть на шматку 5-6 глибоких надрізів (приблизно по 3-4 см) та натріть його з усіх боків сіллю, перцем або іншими приправами на ваш смак. У надрізи помістіть сухофрукти.

Обв’яжіть шматок м’яса з усіх боків кулінарною ниткою, а далі помістіть у форму для запікання.

На всі боки страви ретельно намастіть глазур і покладіть м’ясо в духовку випікатися.

Кожні 30 хвилин випікання підливайте винно-медову суміш у форму та наносьте глазур на шматок.

Після випікання дайте м’ясу охолонути та прикрасьте, як забажаєте.

Індичка під медово-гірчичним соусом

Від такого ніжного поєднання смаків ваші близькі точно будуть у захваті!

Інгредієнти:

індичка – 1 кг;

апельсин – 1 шт.;

мед – 1 ст. л;

крохмаль – 1 ст. л.;

сіль, перець, зернова гірчиця, порошок із часнику, прянощі на ваш смак.

бальзамічний соус – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Приготуйте маринад: змішайте апельсиновий сік, мед, прянощі, крохмаль і бальзамічний соус. Залиште м’ясо маринуватися в цьому соусі на добу.

Далі просмажте шматки м’яса з усіх боків на сильному вогні, а потім додайте вершкове масло, воду та протушкуйте до повної готовності.

Курячий шашлик

Ця страва неймовірно легка у приготуванні, але неодмінно вразить усіх своїм вишуканим смаком!

Інгредієнти:

філе куряче – 500 г;

лимонний сік – 2 ст. л.;

Соус теріякі;

Часник – 3-4 зубчики.

Спосіб приготування

Змішайте сік лимона, соус і часник. Покладіть у суміш шматки філе та залиште маринуватися.

Далі обсмажте майбутній шашлик до скоринки й помістіть шматки в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин. Після випікання можна нанизати м’ясо на дерев’яні шпажки та подавати до столу.

Свинячі реберця з каррі

Інгредієнти:

свинячі ребра – 1 кг;

соєвий соус – 5 ст. л.;

гірчиця діжонська – 2 ст. л.;

томатна паста – 2 ч. л.;

каррі та тім’ян – по 1 ч. л.;

перець, сіль – по 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Реберця розділіть і помістіть у пакет із маринадом з соусу та прянощів. Покладіть реберця в маринаді на годину до холодильника, а потім запікайте в духовці, розігрітій до 160 градусів, ще годину.

Далі розріжте пакет і допікайте м’ясо ще 10-15 хвилин за температури 200 градусів.

Тушкована яловичина

Інгредієнти:

філе яловичини – 500 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

олія – 60 мл;

морква – 1 шт.;

вода – 350 мл;

сіль, перець, зелень за смаком.

Спосіб приготування

Ретельно промийте м’ясо та розріжте на шматочки поперек волокон. Наріжте цибулю кубиками, а моркву – великими шматками.

Розігрійте масло на сковорідці і смажте м’ясо протягом 10 хвилин. Додайте в пательню цибулю, моркву та зелень і просмажте суміш ще сім хвилин.

Налийте у сковорідку воду, накрийте страву кришкою й тушкуйте на слабкому вогні дві години.