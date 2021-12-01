Совсем скоро стол украинцев будет заполнен разнообразными блюдами, однако не сильно полезными. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал, каким должен быть новогодний стол 2022 года.

Кулинар отметил, что в большинстве новогоднее меню включает в себя блюда из майонеза, картошки, жаренного мяса и масла, и лишь малая часть — свежие овощи.

Эктор рассказал, как спасти ситуацию. Первое, что рекомендует шеф-повар — оставить только один салат с майонезом, если вам сложно от него отказаться вовсе.

— Остальные заправьте маслом, бальзамическим уксусом или лимонным соком, — отметил он.

Второе — запекайте, а не жарьте. В рукаве, пергаментной бумаге или фольге — как вам больше нравится.

— Минимизируйте обжаривание и литр масла на сковородке, — посоветовал Хименес-Браво.

И третье — сделайте здоровые закуски. Не тарталетки с плавленым сыром и майонезом, а, например, хумус с овощами, крем-сыр с зеленью, спринг-роллы или роллы в листе салата. Ко всему этому добавить тарелку нарезки с сыром и мясом.

Ранее мы писали, какие мясные блюда можно приготовить на Новый год 2022. В праздничную ночь важно угодить главному символу наступающего года – водяному Тигру, поэтому блюда должны быт изысканными.

Например, запеченная свинина с сухофруктами или индейка под медово-горчичным соусом. Детальные рецепты приготовления читайте на Фактах ICTV.