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Як зробити наклейки швидко та якісно: інструкція

31 Липня 2023, 18:54
Анна Голішевська редакторка стрічки
Наклейки
Джерело: Unsplash

Одні із найпопулярніших видів поліграфічної продукції – різноманітні стікери та наклейки. Їх можна використовувати як в інформаційних, так і рекламних цілях. Як зробити наклейки в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Що потрібно для того, щоб зробити наклейки

Для створення яскравих наклейок візьміть такі матеріали:

  • ножиці з гострим лезом;
  • скотч (широкий);
  • зображення у потрібному форматі;
  • теплу воду.

Як зробити наклейки в домашніх умовах: покрокова інструкція

  1. Знайдіть потрібне зображення та роздрукуйте його за допомогою принтера.
  2. Обробіть наклейку. Це можна зробити за допомогою скотчу. Прикріплюйте клейку стрічку лише з одного (лицьового) боку зображення. Після цього слід пригладити майбутній стікер за допомогою пластикової картки або щільного картону. При цьому ширина наклейки не повинна бути більшою за ширину скотчу.
  3. Ножицями обріжте зображення за необхідними контурами.
  4. Після цього помістіть наклейку в миску із теплою водою на деякий час.
  5. Через хвилину акуратно зіскребіть папір.
  6. Після цього у вас повинен залишитися прозорий скотч, на якому надрукувалась картинка.
  7. Ретельно висушіть отриману наклейку.
  8. Кріпіть її на необхідну поверхню.
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