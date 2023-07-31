Одні із найпопулярніших видів поліграфічної продукції – різноманітні стікери та наклейки. Їх можна використовувати як в інформаційних, так і рекламних цілях. Як зробити наклейки в домашніх умовах – читайте у матеріалі.
Що потрібно для того, щоб зробити наклейки
Для створення яскравих наклейок візьміть такі матеріали:
- ножиці з гострим лезом;
- скотч (широкий);
- зображення у потрібному форматі;
- теплу воду.
Як зробити наклейки в домашніх умовах: покрокова інструкція
- Знайдіть потрібне зображення та роздрукуйте його за допомогою принтера.
- Обробіть наклейку. Це можна зробити за допомогою скотчу. Прикріплюйте клейку стрічку лише з одного (лицьового) боку зображення. Після цього слід пригладити майбутній стікер за допомогою пластикової картки або щільного картону. При цьому ширина наклейки не повинна бути більшою за ширину скотчу.
- Ножицями обріжте зображення за необхідними контурами.
- Після цього помістіть наклейку в миску із теплою водою на деякий час.
- Через хвилину акуратно зіскребіть папір.
- Після цього у вас повинен залишитися прозорий скотч, на якому надрукувалась картинка.
- Ретельно висушіть отриману наклейку.
- Кріпіть її на необхідну поверхню.
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