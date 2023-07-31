Одні із найпопулярніших видів поліграфічної продукції – різноманітні стікери та наклейки. Їх можна використовувати як в інформаційних, так і рекламних цілях. Як зробити наклейки в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Що потрібно для того, щоб зробити наклейки

Для створення яскравих наклейок візьміть такі матеріали:

ножиці з гострим лезом;

скотч (широкий);

зображення у потрібному форматі;

теплу воду.

Як зробити наклейки в домашніх умовах: покрокова інструкція