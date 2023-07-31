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Как сделать наклейки быстро и качественно: инструкция

31 июля 2023, 18:54
Анна Голишевская редактор ленты
Наклейки
Источник: Unsplash

Один из самых популярных видов полиграфической продукции – разнообразные стикеры и наклейки. Их можно использовать как в информационных, так и в рекламных целях. Как сделать наклейки в домашних условиях – читайте в материале.

Что нужно для того, чтобы сделать наклейки

Для создания ярких наклеек возьмите следующие материалы:

  • ножницы с острым лезвием;
  • скотч (широкий);
  • изображение в нужном формате;
  • теплая вода.

Как сделать наклейки в домашних условиях: пошаговая инструкция

  1. Найдите нужное изображение и распечатайте его с помощью принтера.
  2. Обработайте наклейки. Это можно сделать с помощью скотча. Прикрепляйте клейкую ленту только с одной (лицевой) стороны изображения. После этого следует пригладить будущий стикер при помощи пластиковой карты или плотного картона. При этом, ширина наклейки не должна быть больше ширины скотча.
  3. Ножницами обрежьте изображение по необходимым контурам.
  4. После этого поместите наклейку в миску с теплой водой на некоторое время.
  5. Спустя минуту аккуратно соскребите бумагу.
  6. После этого у вас должен остаться прозрачный скотч, на котором отпечаталась картинка.
  7. Тщательно высушите полученную наклейку.
  8. Крепите ее на необходимую поверхность.
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