Один из самых популярных видов полиграфической продукции – разнообразные стикеры и наклейки. Их можно использовать как в информационных, так и в рекламных целях. Как сделать наклейки в домашних условиях – читайте в материале.
Что нужно для того, чтобы сделать наклейки
Для создания ярких наклеек возьмите следующие материалы:
- ножницы с острым лезвием;
- скотч (широкий);
- изображение в нужном формате;
- теплая вода.
Как сделать наклейки в домашних условиях: пошаговая инструкция
- Найдите нужное изображение и распечатайте его с помощью принтера.
- Обработайте наклейки. Это можно сделать с помощью скотча. Прикрепляйте клейкую ленту только с одной (лицевой) стороны изображения. После этого следует пригладить будущий стикер при помощи пластиковой карты или плотного картона. При этом, ширина наклейки не должна быть больше ширины скотча.
- Ножницами обрежьте изображение по необходимым контурам.
- После этого поместите наклейку в миску с теплой водой на некоторое время.
- Спустя минуту аккуратно соскребите бумагу.
- После этого у вас должен остаться прозрачный скотч, на котором отпечаталась картинка.
- Тщательно высушите полученную наклейку.
- Крепите ее на необходимую поверхность.
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