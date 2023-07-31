Один из самых популярных видов полиграфической продукции – разнообразные стикеры и наклейки. Их можно использовать как в информационных, так и в рекламных целях. Как сделать наклейки в домашних условиях – читайте в материале.

Что нужно для того, чтобы сделать наклейки

Для создания ярких наклеек возьмите следующие материалы:

ножницы с острым лезвием;

скотч (широкий);

изображение в нужном формате;

теплая вода.

Как сделать наклейки в домашних условиях: пошаговая инструкция