Зняття наклейки зі скляної поверхні може стати справжнім випробуванням. Мийний засіб не завжди рятує ситуацію, і на банці або ж на склі автомобіля залишається клейова основа.
Як безслідно відклеїти наклейку від будь-якої скляної поверхні, розповідають Факти ICTV.
Фен
Будь-які наліпки можна зняти за допомогою гарячого повітря. У цьому випадку чудовим варіантом буде звичайний фен.
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- Увімкніть фен на максимальну температуру і направте потік повітря на маркування.
- Тримайте так пристрій протягом 30-40 хв, а згодом зніміть наклейку.
Спирт
- Нанесіть спиртовий розчин на ватний диск або серветку з тканини. Після цього прикладіть до наклейки і через 10 хв спробуйте зняти її.
Розчин харчової соди та олії
Харчова сода в поєднанні з олією – непогана комбінація для видалення залишків наклейки. Цей рецепт особливо підійде для власників автомобіля.
- Змішайте харчову соду з олією у рівних пропорціях до утворення пастоподібної консистенції.
- Нанесіть пасту на 30-40 хв.
- Використайте вологу ганчірку і протріть скло.
Замороження
Доступним та не менш ефективним способом є звичайний лід.
- Утримуйте кубик льоду на маркуванні. Це дозволить клею замерзнути, і ви зможете безслідно зняти наліпку.
Олія
Дієвим варіантом є будь-яка олія.
- Змочіть ватний диск і протріть забруднену ділянку.
- Залиште на 30 хв, а згодом зніміть маркування.
- Обовʼязково промийте оброблену ділянку мийним засобом.
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