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Як безслідно зняти наклейку зі скла – 5 порад

11 Березня 2023, 12:30
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Як безслідно зняти наклейку зі скла – 5 порад
Джерело: Pixabay

Зняття наклейки зі скляної поверхні може стати справжнім випробуванням. Мийний засіб не завжди рятує ситуацію, і на банці або ж на склі автомобіля залишається клейова основа.

Як безслідно відклеїти наклейку від будь-якої скляної поверхні, розповідають Факти ICTV.

Фен

Будь-які наліпки можна зняти за допомогою гарячого повітря. У цьому випадку чудовим варіантом буде звичайний фен.

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  • Увімкніть фен на максимальну температуру і направте потік повітря на маркування.
  • Тримайте так пристрій протягом 30-40 хв, а згодом зніміть наклейку.

Спирт

  • Нанесіть спиртовий розчин на ватний диск або серветку з тканини. Після цього прикладіть до наклейки і через 10 хв спробуйте зняти її.

Розчин харчової соди та олії

Харчова сода в поєднанні з олією – непогана комбінація для видалення залишків наклейки. Цей рецепт особливо підійде для власників автомобіля.

  • Змішайте харчову соду з олією у рівних пропорціях до утворення пастоподібної консистенції.
  • Нанесіть пасту на 30-40 хв.
  • Використайте вологу ганчірку і протріть скло.

Замороження

Доступним та не менш ефективним способом є звичайний лід.

  • Утримуйте кубик льоду на маркуванні. Це дозволить клею замерзнути, і ви зможете безслідно зняти наліпку.

Олія

Дієвим варіантом є будь-яка олія.

  • Змочіть ватний диск і протріть забруднену ділянку.
  • Залиште на 30 хв, а згодом зніміть маркування.
  • Обовʼязково промийте оброблену ділянку мийним засобом.
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