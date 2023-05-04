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Як зробити маркери для городу і посіву – 4 простих способи

4 Травня 2023, 15:44
Асоян Каріна редакторка стрічки
Як зробити маркер для городу
Джерело: Unsplash

Активне висадження рослин займає чимало часу і сил. Тому садівники намагаються полегшити свою працю за допомогою різних технологій. Наприклад, маркера для посів. Завдяки йому можна одним махом зробити кілька лунок.

Такий пристрій можна як купити, так і зробити самостійно.

Факти ICTV розповідають, як зробити маркер для городу.

Як зробити маркер для городу

Маркер з лотка для яєць

Яєчні лотки підійдуть для м’якого і пухкого ґрунту. Для цього їх потрібно повернути гострими кінцями до землі і легенько притиснути. Тоді з’являться невеликі лунки.

Маркер зі швабри

Для цього способу потрібно прикрутити на кінці дерев’яної швабри зубчики чи конуси. Після цього вставити планку зубчиками до землі.

Маркер з пробок від пляшок

Такий маркер підійде для насіння. До дерев’яної або пластикової основи потрібно прикріпити пробки від пляшок на відстані 15 см одна від одної. В результаті ви отримаєте борозенки для висіву петрушки, моркви, кропу тощо.

Маркер із граблів

Для цього способу відріжте шматки садового шлангу (10-15 см). Далі їх потрібно надягнути на зубці граблів і зробити лунки.

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