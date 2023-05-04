Активне висадження рослин займає чимало часу і сил. Тому садівники намагаються полегшити свою працю за допомогою різних технологій. Наприклад, маркера для посів. Завдяки йому можна одним махом зробити кілька лунок.
Такий пристрій можна як купити, так і зробити самостійно.
Факти ICTV розповідають, як зробити маркер для городу.
Як зробити маркер для городу
Маркер з лотка для яєць
Яєчні лотки підійдуть для м’якого і пухкого ґрунту. Для цього їх потрібно повернути гострими кінцями до землі і легенько притиснути. Тоді з’являться невеликі лунки.
Маркер зі швабри
Для цього способу потрібно прикрутити на кінці дерев’яної швабри зубчики чи конуси. Після цього вставити планку зубчиками до землі.
Маркер з пробок від пляшок
Такий маркер підійде для насіння. До дерев’яної або пластикової основи потрібно прикріпити пробки від пляшок на відстані 15 см одна від одної. В результаті ви отримаєте борозенки для висіву петрушки, моркви, кропу тощо.
Маркер із граблів
Для цього способу відріжте шматки садового шлангу (10-15 см). Далі їх потрібно надягнути на зубці граблів і зробити лунки.