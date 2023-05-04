Активная высадка растений занимает немало времени и сил. Поэтому садоводы стараются облегчить свой труд с помощью различных технологий. Например, маркера для посева. Благодаря ему можно одним махом сделать несколько лунок.

Такое устройство можно как купить, так и сделать самостоятельно.

Факты ICTV рассказывают, как сделать маркер для огорода.

Как сделать маркер для огорода

Маркер из лотка для яиц

Яичные лотки подойдут для мягкого и рыхлого грунта. Для этого их нужно повернуть острыми концами к земле и легонько прижать. Тогда появятся небольшие лунки.

Маркер из швабры

Для этого способа нужно прикрутить на конце деревянной швабры зубчики или конусы. После этого вставить планку зубчиками к земле.

Маркер из пробок от бутылок

Такой маркер подойдет для семян. К деревянной или пластиковой основе нужно прикрепить пробки от бутылок на расстоянии 15 см друг от друга. В результате вы получите бороздки для высева петрушки, моркови, укропа и т.д.

Маркер из граблей

Для этого способа отрежьте куски садового шланга (10-15 см). Далее их нужно надеть на зубцы граблей и сделать лунки.