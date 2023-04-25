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Посівний календар на травень 2023: найкращі дати для роботи на городі

25 Квітня 2023, 14:00
Анна Голішевська редакторка стрічки
Город
Джерело: Unsplash

З давніх-давен люди користувалися посівним календарем, щоб вибрати оптимальні дати для весняних робіт на городі. Адже є дні, які чудово підходять для висадки розсади в ґрунт та сіяння, а є дні, коли не варто займатися городом зовсім.

У травні зазвичай займаються посадкою овочів у ґрунт, висаджують квіти та саджанці дерев, упорядковують садові кущі та дерева. Посівний календар на травень 2023 – читайте у матеріалі.

Посівний календар 2023 на травень

2023

  1. Найсприятливіші дні: 23 та 24 травня.
  2. Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.
  3. Несприятливі дні: 12, 19, 26.

Сприятливі посадкові дні у травні 2023

  1. томати садять 7, 14, 23, 24, 25 числа;
  2. огірки – 7, 14, 23, 24, 25;
  3. перець – 7, 14, 23, 24;
  4. цибулю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  5. капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
  6. баклажани – 7, 14, 23, 24, 25;
  7. кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
  8. картопля – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  9. полуницю  – 14, 22;
  10. боби – 9, 10, 11, 22;
  11. редиска – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
  12. морква – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
  13. зелень – 14, 23, 24.

Робота з квітами у травні 2023: пересадка та посадка, найкращі дні

  • однорічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • багаторічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • цибулинні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
  • вазони садять 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Садові роботи: сприятливі дні у травні 2023

  1. Цього місяця пересаджуванням і пікіруванням рослин займаються 1, 2, 28, 29 числа.
  2. Прополюванням рослин – 9, 10, 11.
  3. Мінеральні добрива слід вносити – 5, 9, 10, 11, 14.
  4. Обрізанням дерев займаються – 7, 23, 24, 25.
  5. Ведуть боротьбу зі шкідниками – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
  6. Щеплять дерева – 25 числа.
  7. Посадка дерев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.
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