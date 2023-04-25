З давніх-давен люди користувалися посівним календарем, щоб вибрати оптимальні дати для весняних робіт на городі. Адже є дні, які чудово підходять для висадки розсади в ґрунт та сіяння, а є дні, коли не варто займатися городом зовсім.

У травні зазвичай займаються посадкою овочів у ґрунт, висаджують квіти та саджанці дерев, упорядковують садові кущі та дерева. Посівний календар на травень 2023 – читайте у матеріалі.

Посівний календар 2023 на травень

Найсприятливіші дні: 23 та 24 травня. Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Несприятливі дні: 12, 19, 26.

Сприятливі посадкові дні у травні 2023

томати садять 7, 14, 23, 24, 25 числа; огірки – 7, 14, 23, 24, 25; перець – 7, 14, 23, 24; цибулю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29; капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25; баклажани – 7, 14, 23, 24, 25; кабачки – 7, 14, 23, 24, 25; картопля – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29; полуницю – 14, 22; боби – 9, 10, 11, 22; редиска – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29; морква – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29; зелень – 14, 23, 24.

Робота з квітами у травні 2023: пересадка та посадка, найкращі дні

однорічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

багаторічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

цибулинні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

вазони садять 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;

Садові роботи: сприятливі дні у травні 2023