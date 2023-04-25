З давніх-давен люди користувалися посівним календарем, щоб вибрати оптимальні дати для весняних робіт на городі. Адже є дні, які чудово підходять для висадки розсади в ґрунт та сіяння, а є дні, коли не варто займатися городом зовсім.
У травні зазвичай займаються посадкою овочів у ґрунт, висаджують квіти та саджанці дерев, упорядковують садові кущі та дерева. Посівний календар на травень 2023 – читайте у матеріалі.
Посівний календар 2023 на травень
- Найсприятливіші дні: 23 та 24 травня.
- Нейтральні дні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31.
- Несприятливі дні: 12, 19, 26.
Сприятливі посадкові дні у травні 2023
- томати садять 7, 14, 23, 24, 25 числа;
- огірки – 7, 14, 23, 24, 25;
- перець – 7, 14, 23, 24;
- цибулю – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- капусту – 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25;
- баклажани – 7, 14, 23, 24, 25;
- кабачки – 7, 14, 23, 24, 25;
- картопля – 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- полуницю – 14, 22;
- боби – 9, 10, 11, 22;
- редиска – 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29;
- морква – 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29;
- зелень – 14, 23, 24.
Робота з квітами у травні 2023: пересадка та посадка, найкращі дні
- однорічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- багаторічні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- цибулинні – 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
- вазони садять 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31;
Садові роботи: сприятливі дні у травні 2023
- Цього місяця пересаджуванням і пікіруванням рослин займаються 1, 2, 28, 29 числа.
- Прополюванням рослин – 9, 10, 11.
- Мінеральні добрива слід вносити – 5, 9, 10, 11, 14.
- Обрізанням дерев займаються – 7, 23, 24, 25.
- Ведуть боротьбу зі шкідниками – 5, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24.
- Щеплять дерева – 25 числа.
- Посадка дерев – 1, 2, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29.