Багатьом хочеться, щоб новорічний подарунок супроводжувався гарною листівкою. Особливо якщо вона зроблена власноруч. Усім приємно отримувати річ, зроблену з любов’ю (навіть якщо вона виготовлена на швидку руку). У святковій метушні можна забути про виготовлення листівок на Новий рік.

У цьому матеріалі зібрані декілька ідей листівок на Новий рік, зроблених власними руками. Такі ідеї сподобаються навіть дітям, які залюбки подарують батькам та друзям листівки, які вони самі виготовили.

Новорічна листівка з об’ємними іграшками на Новий рік 2022

Беремо шматок зеленого гофрованого паперу (якщо такого немає, можна взяти звичайний папір бажаного кольору) розміру А4, кладемо горизонтально. Візуально ділимо його на 4 рівні частини. Бокові частини згинаємо всередину так, щоб вони торкалися одна одної. Головна частина листівки буде всередині. Беремо шматок червоного паперу (або кольору на ваш вибір) та відрізаємо за розміром головної (внутрішньої) частини. У верхній частині цього шматку посередині малюємо коло діаметром 6 см та вирізаємо. Знову згинаємо зелений папір всередину, малюємо на ньому таке ж коло на тому ж місці, вирізаємо. Клеїмо червоний папір усередину, прикріплюємо на місці кола якусь об’ємну новорічну прикрасу, наприклад, маленького Діда Мороза (або ж можна просто прикріпити новорічний стікер за бажанням, щось намалювати тощо). Нижче можна написати новорічні побажання. На наші зелені “дверцята” кріпимо два новорічні дзвіночки (ялинкові іграшки). З червоного паперу вирізаємо красиву смужку, на якій пишемо “Щасливого Нового року!” та наклеюємо посередині (бажано використовувати двосторонній скотч). Розрізаємо в тому місті, де згини зеленого паперу стикаються, щоб можна було розкрити нашу листівку.

Тим, хто полюбляє об’ємні листівки, може сподобатися така ідея:

Листівка Новорічна кулька

Беремо шматок темно-синього паперу розміром 13 на 20 см, згинаємо навпіл. Посередині олівцем малюємо коло довільного діаметра (можна використати склянку для обведення). На намальованому колі олівцем на однаковій відстані відмічаємо точки. Клеїмо на них паєтки, стрази, напівперлинки тощо. Посередині від цих прикрас кріпимо такі ж, але меншого розміру. У центрі кола розташовуємо прикраси в довільному порядку, чергуючи великі з маленькими. Відрізаємо невеликий шматок білої стрічки, приклеюємо згори так, щоб з одного боку він торкався нашої кульки, а з іншого — краю листівки. Зі ще однієї білої стрічки робимо гарний бантик, клеїмо на стику кульки із попереднім шматком стрічки. Білим маркером або ручкою знизу від кульки пишемо напис “З Новим роком!”

Ось ще кілька ідей з новорічними кульками:

Листівка з 3D-ялинкою

Вирізаємо з паперу обраного кольору квадрати розмірами 12х12, 10х10, 8х8, 6х6, 4х4 см. Кожен квадрат згинаємо навпіл, кладемо згином догори. Згинаємо кутки всередину — отримуємо трикутники. Беремо лист паперу чи картону розміром 24х16 см, тримаємо горизонтально, згинаємо навпіл. Це — основа нашої листівки, всередині можна написати побажання. Вирізаємо гарну п’ятикутну зірочку, що буде верхівкою ялинки; клеїмо її посередині вгорі лицьової частини листівки. Один за одним під нею клеїмо трикутники від малого до великого, щоб вийшла ялинка. Додатково прикрасити листівку можна паєтками, стразами тощо.

Пропонуємо ще три прості ідеї для тих, хто бажає, щоб на листівці красувалася новорічна ялинка:

Мінімалісти можуть подивитися ідеї листівок у цьому відео: