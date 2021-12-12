Багатьом хочеться, щоб новорічний подарунок супроводжувався гарною листівкою. Особливо якщо вона зроблена власноруч. Усім приємно отримувати річ, зроблену з любов’ю (навіть якщо вона виготовлена на швидку руку). У святковій метушні можна забути про виготовлення листівок на Новий рік.
У цьому матеріалі зібрані декілька ідей листівок на Новий рік, зроблених власними руками. Такі ідеї сподобаються навіть дітям, які залюбки подарують батькам та друзям листівки, які вони самі виготовили.
Новорічна листівка з об’ємними іграшками на Новий рік 2022
- Беремо шматок зеленого гофрованого паперу (якщо такого немає, можна взяти звичайний папір бажаного кольору) розміру А4, кладемо горизонтально.
- Візуально ділимо його на 4 рівні частини. Бокові частини згинаємо всередину так, щоб вони торкалися одна одної. Головна частина листівки буде всередині.
- Беремо шматок червоного паперу (або кольору на ваш вибір) та відрізаємо за розміром головної (внутрішньої) частини. У верхній частині цього шматку посередині малюємо коло діаметром 6 см та вирізаємо.
- Знову згинаємо зелений папір всередину, малюємо на ньому таке ж коло на тому ж місці, вирізаємо.
- Клеїмо червоний папір усередину, прикріплюємо на місці кола якусь об’ємну новорічну прикрасу, наприклад, маленького Діда Мороза (або ж можна просто прикріпити новорічний стікер за бажанням, щось намалювати тощо). Нижче можна написати новорічні побажання.
- На наші зелені “дверцята” кріпимо два новорічні дзвіночки (ялинкові іграшки). З червоного паперу вирізаємо красиву смужку, на якій пишемо “Щасливого Нового року!” та наклеюємо посередині (бажано використовувати двосторонній скотч). Розрізаємо в тому місті, де згини зеленого паперу стикаються, щоб можна було розкрити нашу листівку.
Тим, хто полюбляє об’ємні листівки, може сподобатися така ідея:
Листівка Новорічна кулька
- Беремо шматок темно-синього паперу розміром 13 на 20 см, згинаємо навпіл.
- Посередині олівцем малюємо коло довільного діаметра (можна використати склянку для обведення).
- На намальованому колі олівцем на однаковій відстані відмічаємо точки. Клеїмо на них паєтки, стрази, напівперлинки тощо. Посередині від цих прикрас кріпимо такі ж, але меншого розміру.
- У центрі кола розташовуємо прикраси в довільному порядку, чергуючи великі з маленькими.
- Відрізаємо невеликий шматок білої стрічки, приклеюємо згори так, щоб з одного боку він торкався нашої кульки, а з іншого — краю листівки. Зі ще однієї білої стрічки робимо гарний бантик, клеїмо на стику кульки із попереднім шматком стрічки.
- Білим маркером або ручкою знизу від кульки пишемо напис “З Новим роком!”
Ось ще кілька ідей з новорічними кульками:
Листівка з 3D-ялинкою
- Вирізаємо з паперу обраного кольору квадрати розмірами 12х12, 10х10, 8х8, 6х6, 4х4 см.
- Кожен квадрат згинаємо навпіл, кладемо згином догори. Згинаємо кутки всередину — отримуємо трикутники.
- Беремо лист паперу чи картону розміром 24х16 см, тримаємо горизонтально, згинаємо навпіл. Це — основа нашої листівки, всередині можна написати побажання.
- Вирізаємо гарну п’ятикутну зірочку, що буде верхівкою ялинки; клеїмо її посередині вгорі лицьової частини листівки.
- Один за одним під нею клеїмо трикутники від малого до великого, щоб вийшла ялинка.
- Додатково прикрасити листівку можна паєтками, стразами тощо.
Пропонуємо ще три прості ідеї для тих, хто бажає, щоб на листівці красувалася новорічна ялинка:
Мінімалісти можуть подивитися ідеї листівок у цьому відео: