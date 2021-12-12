Многим хочется, чтобы новогодний подарок сопровождался красивой открыткой. Особенно если она сделана своими руками. Всем приятно получать вещь, сделанную с любовью (даже если она изготовлена ​​на скорую руку). Ведь в праздничной суматохе можно забыть об изготовлении открыток на Новый год.

В этом материале собрано несколько идей открыток на Новый год, сделанных своими руками. Такие идеи понравятся даже детям, которые с удовольствием подарят родителям и друзьям открытки, изготовленные своими руками.

Новогодняя открытка с объемными игрушками на Новый год 2022

Берем кусок зеленой гофрированной бумаги (если таковой нет, можно взять обычную бумагу желаемого цвета) размера А4, кладем горизонтально. Визуально делим его на 4 равные части. Боковые части сгибаем внутрь так, чтобы они касались друг друга. Главная часть открытки будет внутри. Берем кусок красной бумаги (или цвета на ваш выбор) и отрезаем по размеру главной (внутренней) части. В верхней части этого куска посередине рисуем круг диаметром 6 см и вырезаем. Снова сгибаем зеленую бумагу внутрь, рисуем на ней такой же круг на том же месте, вырезаем. Клеим красную бумагу внутрь, прикрепляем на месте круга какое-то объемное новогоднее украшение, например, маленького Деда Мороза (или можно просто прикрепить новогодний стикер по желанию, что-то нарисовать и т.д.). Ниже можно написать новогодние пожелания. На наши зеленые “дверцы” крепим два новогодних колокольчика (ёлочные игрушки). Из красной бумаги вырезаем красивую полоску, на которой пишем “Счастливого Нового года!” и наклеиваем посредине (желательно использовать двухсторонний скотч). Разрезаем в том месте, где сгибы зеленой бумаги соприкасаются, чтобы можно было раскрыть нашу открытку.

Тем, кто любит объемные открытки, может понравиться такая идея:

Открытка Новогодний шарик

Берем кусок темно-синей бумаги размером 13 на 20 см, сгибаем пополам. Посередине карандашом рисуем круг произвольного диаметра (можно использовать стакан для обводки). На нарисованном круге карандашом на одинаковом расстоянии отмечаем точки. Клеим на них пайетки, стразы, полужемчужины и т.п. Посредине от этих украшений крепим такие же, но меньшего размера. В центре круга располагаем украшения в произвольном порядке, чередуя большие с маленькими. Отрезаем небольшой кусок белой ленты, приклеиваем сверху так, чтобы с одной стороны он касался нашего шарика, а с другой – края открытки. Из еще одной белой ленты делаем красивый бантик, клеим на стыке шарика с предыдущим куском ленты. Белым маркером или ручкой снизу от шарика пишем надпись “С Новым годом!”

Вот еще несколько идей с новогодними шариками:

Открытка с 3D-елкой

Вырезаем из бумаги выбранного цвета квадраты размерами 12х12, 10х10, 8х8, 6х6, 4х4 см. Каждый квадрат сгибаем пополам, кладем сгибом вверх. Сгибаем уголки внутрь – получаем треугольники. Берем лист бумаги или картона размером 24х16 см, держим горизонтально, сгибаем пополам. Это основа нашей открытки, внутри можно написать пожелания. Вырезаем красивую пятиконечную звездочку, которая будет верхушкой елки; клеим ее посередине вверху лицевой части открытки. Один за другим под ней клеим треугольники от маленького до большого, чтобы получилась елка.

Дополнительно украсить открытку можно пайетками, стразами и т.д.

Предлагаем еще три простых идеи для желающих, чтобы на открытке красовалась новогодняя елка:

Минималисты могут посмотреть идеи открыток в этом видео: