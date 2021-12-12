Многим хочется, чтобы новогодний подарок сопровождался красивой открыткой. Особенно если она сделана своими руками. Всем приятно получать вещь, сделанную с любовью (даже если она изготовлена на скорую руку). Ведь в праздничной суматохе можно забыть об изготовлении открыток на Новый год.
В этом материале собрано несколько идей открыток на Новый год, сделанных своими руками. Такие идеи понравятся даже детям, которые с удовольствием подарят родителям и друзьям открытки, изготовленные своими руками.
Новогодняя открытка с объемными игрушками на Новый год 2022
- Берем кусок зеленой гофрированной бумаги (если таковой нет, можно взять обычную бумагу желаемого цвета) размера А4, кладем горизонтально.
- Визуально делим его на 4 равные части. Боковые части сгибаем внутрь так, чтобы они касались друг друга. Главная часть открытки будет внутри.
- Берем кусок красной бумаги (или цвета на ваш выбор) и отрезаем по размеру главной (внутренней) части. В верхней части этого куска посередине рисуем круг диаметром 6 см и вырезаем.
- Снова сгибаем зеленую бумагу внутрь, рисуем на ней такой же круг на том же месте, вырезаем.
- Клеим красную бумагу внутрь, прикрепляем на месте круга какое-то объемное новогоднее украшение, например, маленького Деда Мороза (или можно просто прикрепить новогодний стикер по желанию, что-то нарисовать и т.д.). Ниже можно написать новогодние пожелания.
- На наши зеленые “дверцы” крепим два новогодних колокольчика (ёлочные игрушки). Из красной бумаги вырезаем красивую полоску, на которой пишем “Счастливого Нового года!” и наклеиваем посредине (желательно использовать двухсторонний скотч). Разрезаем в том месте, где сгибы зеленой бумаги соприкасаются, чтобы можно было раскрыть нашу открытку.
Тем, кто любит объемные открытки, может понравиться такая идея:
Открытка Новогодний шарик
- Берем кусок темно-синей бумаги размером 13 на 20 см, сгибаем пополам.
- Посередине карандашом рисуем круг произвольного диаметра (можно использовать стакан для обводки).
- На нарисованном круге карандашом на одинаковом расстоянии отмечаем точки. Клеим на них пайетки, стразы, полужемчужины и т.п. Посредине от этих украшений крепим такие же, но меньшего размера.
- В центре круга располагаем украшения в произвольном порядке, чередуя большие с маленькими.
- Отрезаем небольшой кусок белой ленты, приклеиваем сверху так, чтобы с одной стороны он касался нашего шарика, а с другой – края открытки. Из еще одной белой ленты делаем красивый бантик, клеим на стыке шарика с предыдущим куском ленты.
- Белым маркером или ручкой снизу от шарика пишем надпись “С Новым годом!”
Вот еще несколько идей с новогодними шариками:
Открытка с 3D-елкой
- Вырезаем из бумаги выбранного цвета квадраты размерами 12х12, 10х10, 8х8, 6х6, 4х4 см.
- Каждый квадрат сгибаем пополам, кладем сгибом вверх. Сгибаем уголки внутрь – получаем треугольники.
- Берем лист бумаги или картона размером 24х16 см, держим горизонтально, сгибаем пополам. Это основа нашей открытки, внутри можно написать пожелания.
- Вырезаем красивую пятиконечную звездочку, которая будет верхушкой елки; клеим ее посередине вверху лицевой части открытки.
- Один за другим под ней клеим треугольники от маленького до большого, чтобы получилась елка.
Дополнительно украсить открытку можно пайетками, стразами и т.д.
Предлагаем еще три простых идеи для желающих, чтобы на открытке красовалась новогодняя елка:
Минималисты могут посмотреть идеи открыток в этом видео: