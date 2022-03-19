В наш час знайти інформацію про людину в інтернеті досить просто, навіть якщо у вас є лише фото. Ми розписали покрокову інструкцію зі скрінами, яка вам у цьому допоможе.

Найпростіший спосіб знайти людину в інтернеті за фотографією – скористатися сервісом Google Зображення.

Заходимо на сайт за посиланням і в пошуковому рядку натискаємо на іконку з зображенням фотоапарата.

У вікні з’явиться дві вкладки — Вставити URL-адресу зображення або Завантажити зображення.

Якщо фото, за яким ви хочете знайти людину, є в інтернеті, скопіюйте його адресу та вставте її у поле на відповідній вкладці, потім натисніть Пошук.

Результати пошуку відкриються в новому вікні – тут буде інформація про людину та схожі за запитом зображення.

Якщо фото, за яким ви хочете шукати людину, збережено на комп’ютері, спочатку потрібно обрати вкладку Завантажити зображення.

Натисніть кнопку Обрати файл і завантажте потрібне зображення.

Сторінка з результатами пошуку відкриється у новому вікні. Тут можна знайти інформацію про саму людину чи згадку її імені та прізвища на інших ресурсах.

Якщо людина, яку ви шукаєте за фото, завантажувала цей знімок у свої соціальні мережі, цілком ймовірно, що ви знайдете її профіль.