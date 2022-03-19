В наше время найти информацию о человеке в интернете довольно просто, даже если у вас есть только фото. Мы расписали пошаговую инструкцию со скринами, которая вам в этом поможет.

Самый простой способ найти человека в интернете по фотографии — воспользоваться сервисом Google Изображения.

Заходим на сайт по ссылке и в поисковой строке нажимаем на иконку с избражением фотоаппарата.

В открытом окошке появится две вкладки — Вставить URL-адрес изображения или Загрузить изображение.

Если фото, по которому вы хотите найти человека, есть в интернете, скопируйте его адрес и вставьте его в поле на соответсвующей вкладке, затем нажмите Поиск.

Результаты поиска откроются в новом окне — здесь будет информация о человеке и похожие по запросу изображения.

Если фото, по которому вы собираетесь искать человека, сохранено на компьютере, изначально нужно выбрать вкладку Загрузить изображение.

Нажмите кнопку Выбрать файл и загрузите нужное изображение.

Страница с результатами поиска откроется в новом окне. Здесь можно найти информацию о самом человеке либо упоминание его имени и фамилии на других ресурсах.

Если человек, которого вы ищете по фото, загружал этот снимок в свои социальные сети, вполне возможно, что вы найдете его профиль.