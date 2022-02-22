Як навчити iPhone промовляти ім’я того, хто телефонує

З появою iOS 10 власники iPhone отримали можливість знати, хто дзвонить, ще до того, як подивляться на екран свого телефона. Ця функція оголошення викликів дуже допоможе, коли телефон далеко, а ви не маєте можливості самостійно поглянути на ім’я абонента, який намагається з вами зв’язатися.

Якщо номер записаний у контактах, тоді ваш iPhone назве ім’я того, хто телефонує, а якщо ні, то він скаже, що до вас намагається додзвонитися невідомий абонент.

Перевірте, чи оновлений ваш телефон до iOS 10, і скористайтеся цією зручною функцією!

Як зробити так, щоб iPhone говорив, хто дзвонить

Відкрийте Налаштування. Оберіть пункт Телефон. Натисніть рядок Оголошення дзвінків.

Ця функція має кілька додаткових налаштувань, які допоможуть вам підлаштувати її під себе.

Доступні чотири опції:

навушники та автомобіль: ім’я називається лише у цих випадках;

тільки навушники: iPhone промовляє ім’я того, хто телефонує, тільки якщо до телефона підключена гарнітура;

завжди: ім’я того, хто дзвонить, називається у всіх випадках;

ніколи: за допомогою цієї опції можна вимкнути оголошення дзвінків.

Можете переглянути відеоінструкцію:



Увімкнення цієї функції полегшує життя: тепер можна не лізти в кишеню за телефоном, адже iPhone скаже вам, хто дзвонив. Отже, можна не турбуватися про пропущений важливий виклик.