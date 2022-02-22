Як навчити iPhone промовляти ім’я того, хто телефонує

З появою iOS 10 власники iPhone отримали можливість знати, хто дзвонить, ще до того, як подивляться на екран свого телефона. Ця функція оголошення викликів дуже допоможе, коли телефон далеко, а ви не маєте можливості самостійно поглянути на ім’я абонента, який намагається з вами зв’язатися.
Якщо номер записаний у контактах, тоді ваш iPhone назве ім’я того, хто телефонує, а якщо ні, то він скаже, що до вас намагається додзвонитися невідомий абонент.
Перевірте, чи оновлений ваш телефон до iOS 10, і скористайтеся цією зручною функцією!
Як зробити так, щоб iPhone говорив, хто дзвонить
- Відкрийте Налаштування.
- Оберіть пункт Телефон.
- Натисніть рядок Оголошення дзвінків.
Ця функція має кілька додаткових налаштувань, які допоможуть вам підлаштувати її під себе.
Доступні чотири опції:
- навушники та автомобіль: ім’я називається лише у цих випадках;
- тільки навушники: iPhone промовляє ім’я того, хто телефонує, тільки якщо до телефона підключена гарнітура;
- завжди: ім’я того, хто дзвонить, називається у всіх випадках;
- ніколи: за допомогою цієї опції можна вимкнути оголошення дзвінків.
Можете переглянути відеоінструкцію:
Увімкнення цієї функції полегшує життя: тепер можна не лізти в кишеню за телефоном, адже iPhone скаже вам, хто дзвонив. Отже, можна не турбуватися про пропущений важливий виклик.