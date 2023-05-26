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Як зібрати волосся з килима без зайвих зусиль: 6 лайфхаків

26 Травня 2023, 13:46
Асоян Каріна редакторка стрічки
як зібрати волосся з килима
Джерело: Pixabay

Килим є чудовим доповненням до інтерʼєру. Він додає комфорту і створює затишок. Проте така річ потребує регулярного догляду. Адже саме на ньому утворюється скупчення бруду, зокрема із волосся та шерсті тварин.

Факти ICTV розповідають, як зібрати волосся з килима.

Як зібрати волосся з килима

Довге волосся можна зібрати за допомогою пилососа, але із коротким процес очищення буде складнішим. Це через те, що воно сильніше вплітається у ворс килима.

Для того, щоб полегшити процес очищення, використайте кондиціонер для білизни. Змішайте 150-200 мл зі склянкою чистої води. Пульверизатором рівномірно обприскайте килим. Це помʼякшить волосся і допоможе його прибрати.

Дієвим способом є використання жорсткої щітки, попередньо змоченої у воді. Розпочинайте чистити з одного з країв килима. Поступово переходьте на всю довжину. Не забувайте час від часу зволожувати щітку і змінювати воду.

Вологий віник прибере довге волосся і підніме вгору коротке. Після чого його можна з легкістю зібрати пилососом.

Зібрати волосся допоможе і скотч. Оберніть ним руку так, щоб липка сторона була назовні. Притисніть до килима і просувайтеся по всій поверхні. Не забувайте змінювати стрічку.

В зоомагазині продаються рукавиці для вичісування тварин. Такий виріб також підійде для очищення килима від волосся. До прогумованої сторони з легкістю прилипають зайві ворсинки.

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