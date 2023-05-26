як зібрати волосся з килима

Ковер является прекрасным дополнением к интерьеру. Он добавляет комфорта и создает уют. Однако такая вещь требует регулярного ухода. Ведь именно на нем образуется скопление грязи, в частности из волос и шерсти животных.

Факты ICTV рассказывают, как собрать волосы с ковра.

Как собрать волосы с ковра

Длинные волосы можно собрать с помощью пылесоса, но с короткими процесс очистки будет сложнее. Это из-за того, что они сильнее вплетаются в ворс ковра.

Для того, чтобы облегчить процесс очистки, используйте кондиционер для белья. Смешайте 150-200 мл со стаканом чистой воды. Пульверизатором равномерно опрыскайте ковер. Это смягчит волосы и поможет их убрать.

Действенным способом является использование жесткой щетки, предварительно смоченной в воде. Начинайте чистить с одного из краев ковра. Постепенно переходите на всю длину. Не забывайте время от времени увлажнять щетку и менять воду.

Влажный веник уберет длинные волосы и поднимет вверх короткие. После чего их можно с легкостью собрать пылесосом.

Собрать волосы поможет и скотч. Оберните им руку так, чтобы липкая сторона была наружу. Прижмите к ковру и продвигайтесь по всей поверхности. Не забывайте менять ленту.

В зоомагазине продаются перчатки для вычесывания животных. Такое изделие также подойдет для очистки ковра от волос. К прорезиненной стороне с легкостью прилипают лишние ворсинки.