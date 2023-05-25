З появою тварин у будинку господарі можуть зіткнутися з додатковими забрудненнями. Особливо це стосується шерсті, яка залишається на килимі. Ця проблема вирішується за кілька хвилин, якщо в будинку є пилосос. А для тих, в кого його немає, існують альтернативи.

Як прибрати шерсть із килима без пилососа, розповідають Факти ICTV.

Як прибрати шерсть із килима без пилососа

Вологий віник

Альтернативою пилососу є віник. Його потрібно намочити в чистій воді і підмести килим. Час від часу змивайте шерсть з кінців віника.

Цей спосіб допоможе швидко поверхнево очистити місце забруднення. Тому після цього варто зробити вологе прибирання.

Волога щітка

Для цього способу знадобиться щітка для ручного чищення. Її потрібно змочити у воді та зчистити шерсть із килима.

Час від часу зволожуйте щітку та очищайте її від шерсті. Цей спосіб ефективний, проте вимагає більше зусиль.

Волога ганчірка або губка

Ганчірку або губку необхідно змочити у воді. Протирайте нею весь килим в напрямку ворсу. Не потрібно терти із силою, адже так можна зіпсувати поверхню.

Гумові рукавиці або рукавиці для вичісування тварин

Щоби прибрати шерсть із килима, можна використати медичні латексні рукавиці або спеціальні, призначенні для вичісування тварин. Одягніть на руку і пройдіться по ворсу.

Шерсть буде скочуватися й утворювати грудки. Для кращого результату рукавиці можна намочити у воді.

Ролик для очищення одягу

Ролик, який призначений для чищення одягу, чудово підійде і для килима. Все, що потрібно — прокатати його по ворсу кілька разів. Вся шерсть налипне на стрічку, яку ви можете зняти і викинути у смітник.

Замість ролика можна використати звичайний скотч або клейку стрічку. Намотайте його на долоню так, щоб клейка сторона була назовні, і притискайте до килима.