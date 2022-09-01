Вересень – найкращий час для збирання врожаю. Також це чудова пора для збирання насіння стиглих помідорів.

Як у домашніх умовах зібрати насіння помідорів – дивіться у нашому матеріалі.

З яких кущів найкраще збирати насіння

Зараз дивляться

Для початку вам потрібно знайти здорові кущі помідорів. Збирати потрібно 2 нижні помідори з головного стебла. Саме ці гілки мають мінімальну кількість захворювань.

Чи проросте насіння з підгнилих помідорів

З підгнилих збирати насіння не можна. Не потрібно витрачати час на відділення і ферментацію насіння з томатів, що підгнили, адже з них не вийде отримати якісний посадковий матеріал.

Як правильно збирати насіння: покрокова інструкція

Після того, як ви оглянете томат і переконайтеся, що плід здоровий, потрібно розрізати помідор упоперек. Це допоможе визначити забрудненість плода. Щоб витягнути насіння з камер, візьміть ємність, куди вони збиратимуться. Найкраще це робити ложкою. Після цього субстанцію з насіння необхідно поставити до приміщення з температурою +22 та вище на 2-3 дні. Після процесу бродіння насіння необхідно промити в холодній воді та видалити все сміття.

Просушування насіння

Для просушування насіння помідорів необхідно замочити його в марганцівці для насіння на 15 хвилин. Після цього насіння необхідно промити та викласти на серветки. Сухе насіння покласти в паперову коробку чи пакет.

Як зберігати насіння помідорів

Головна умова – це повна відсутність вологи, яка може спровокувати розвиток різних захворювань, у тому числі грибкових.