Сентябрь – лучшее время для сбора урожая. Также это прекрасная пора для сбора семян спелых помидоров.
Как в домашних условиях собрать семена помидоров – смотрите в нашем материале.
С каких кустов лучше всего собирать семена
Для начала вам нужно найти здоровые кусты помидор. Собирать нужно 2 нижних помидора из главного стебля. Именно эти ветви имеют минимальное количество заболеваний.
Прорастут ли семена из подгнивших помидоров
С подгнивших собирать семена нельзя. Не нужно тратить время на отделение и ферментацию семян из подгнивших томатов, ведь из них не выйдет получить качественный посадочный материал.
Как правильно собирать семена: пошаговая инструкция
- После того, как вы осмотрите томат и убедитесь, что плод здоров, нужно разрезать помидор поперек. Это поможет определить загрязненность плода.
- Чтобы вытащить семена из камер, возьмите емкость, куда они будут собираться. Лучше всего это делать ложкой.
- После этого субстанцию из семян необходимо поставить в помещение с температурой +22 и выше на 2-3 дня.
- После процесса брожения семена необходимо промыть в холодной воде и удалить весь мусор.
Просушивание семян
Для просушивания семян помидоров необходимо замочить их в марганцовке для семян на 15 минут. После этого семена необходимо промыть и выложить на салфетки. Сухое семя положить в бумажную коробку или пакет.
Как хранить семена помидоров
Главное условие – это полное отсутствие влаги, которая может спровоцировать развитие разных заболеваний, в том числе и грибковых.