Сентябрь – лучшее время для сбора урожая. Также это прекрасная пора для сбора семян спелых помидоров.

Как в домашних условиях собрать семена помидоров – смотрите в нашем материале.

С каких кустов лучше всего собирать семена

Для начала вам нужно найти здоровые кусты помидор. Собирать нужно 2 нижних помидора из главного стебля. Именно эти ветви имеют минимальное количество заболеваний.

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Прорастут ли семена из подгнивших помидоров

С подгнивших собирать семена нельзя. Не нужно тратить время на отделение и ферментацию семян из подгнивших томатов, ведь из них не выйдет получить качественный посадочный материал.

Как правильно собирать семена: пошаговая инструкция

После того, как вы осмотрите томат и убедитесь, что плод здоров, нужно разрезать помидор поперек. Это поможет определить загрязненность плода. Чтобы вытащить семена из камер, возьмите емкость, куда они будут собираться. Лучше всего это делать ложкой. После этого субстанцию из семян необходимо поставить в помещение с температурой +22 и выше на 2-3 дня. После процесса брожения семена необходимо промыть в холодной воде и удалить весь мусор.

Просушивание семян

Для просушивания семян помидоров необходимо замочить их в марганцовке для семян на 15 минут. После этого семена необходимо промыть и выложить на салфетки. Сухое семя положить в бумажную коробку или пакет.

Как хранить семена помидоров

Главное условие – это полное отсутствие влаги, которая может спровоцировать развитие разных заболеваний, в том числе и грибковых.