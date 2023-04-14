Навесні та влітку усі стикаються з появою неприємних маленьких мошок. Ці комахи полюбляють заводитись на кухні, де на відкритих поверхнях перебуває багато їжі.

Факти ICTV підготували для вас кілька дієвих способів, які допоможуть позбутися дрібних мошок у квартирі чи будинку.

Як здихатись мошок – дієві поради

Якщо ви помітили, що по вашій оселі розліталися дрібні комахи, є кілька народних способів, як їх позбутися.

Бананова пастка

Відріжте від фрукта невелику частину та покладіть в банку чи склянку. Отвір потрібно перекрити саморобною кришкою – покладіть аркуш паперу з невеликою діркою. Мошку дуже привабить запах фрукта, тому вона з легкістю потрапить в середини пастки через маленький отвір. Проте вибратись комахи вже не зможуть! Коли банка заповниться великою кількістю мошок, її варто винести на вулицю та викинути.

До речі, замість банану можете використати будь-який інший фрукт.

На допомогу прийде харчова плівка

Для цього способу вам теж знадобиться банка чи інша місткість, в яку буде зручно налити чи кинути приманку (фрукти, сік, будь-яка їжа).

Натягніть на верх місткості харчову плівку і зробіть в ній отвори зубочисткою. Дірки мають бути достатнього розміру, аби мошки змогли туди пролізти.

Залиште таку приманку в місці, де комах найбільше. Але зверніть увагу, що залишати пастку більш ніж на добу, не варто.

Коли усі мошки потраплять у пастку, вам залишається лише позбутися її.

Мило та оцет

У скляну банку налийте трішки води, додайте столову ложку яблучного оцту та чайну ложку рідкого мила або засобу для миття посуду. Перемішайте суміш та просто залиште банку у місці, де багато комах. Суть пастки у тому, що мошок привабить аромат оцту, вони злетяться на суміш, але мило не дасть їм злетіти.

Допоможуть рослини

Мошки бояться певних травʼяних запахів. Наприклад, аромат полині їх відлякує. Усе, що вам потрібно зробити, принести полин додому та розкласти його по квартирі чи будинку.

Мошки не зможуть витримати різкого запаху, тому покинуть ваше помешкання!

Також ви можете приготувати травʼяну настоянку. Для цього вам знадобиться базилік, розмарин, лимонний чебрець, гвоздика або м’ята:

Кілька гілочок будь-якої трави заваріть у 500 мл води. Ретельно розмішайте та дайте розчину настоятися. Після охолодження, процідіть рідину через марлю. Додайте столову ложку спирту чи горілки. Готовим розчином обприскайте місця, де багато мошок.

А ще можна посадити у горщик кілька гілочок базиліку чи мʼяти та розставити рослини по оселі.