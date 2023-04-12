Запах гару швидко в’їдається у меблі, стіни і в підлогу. Тому його складно вивести з будинку чи квартири.
Що швидше ви почнете виводити запах гару, то більше шансів врятувати речі та меблі.
Як прибрати запах гару у квартирі – розповідають Факти ICTV.
Як прибрати запах гару у квартирі: народні засоби
Насамперед усуньте джерело неприємного запаху. Бажано одразу викинути предмет, через який з’явився дим, на смітник або винести тимчасово на вулицю.
Забезпечте циркуляцію повітря
Відчиніть вікна та двері в кімнаті. У приміщенні з’явиться протяг, який допоможе вивести запах. Також додатково можна скористатися вентилятором.
Зволожте повітря
- повісьте вологі ганчірки або рушники у кімнаті, де було займання;
- відкрийте кран із гарячою водою, адже вона швидше випаровується, ніж холодна;
- увімкніть зволожувач.
Оцтовий розчин
- Змішайте оцет з водою у співвідношенні 1:1.
- Поставте розчин на вогонь і доведіть до кипіння.
- Після того як розчин закипить, залиште його ще на годину на маленькому вогні.
Сіль
- Змішайте 10 столових ложок солі з 1 літром теплої води.
- Залиште розчин на 5-10 годин в кімнаті, де було займання.
М’ята
- Каструлю з водою поставте на повільний вогонь.
- Додайте м’яту і кип’ятіть засіб 1-1,5 години.
- Дістаньте м’яту, розкладіть на тарілки.
- Розмістіть тарілки по квартирі чи будинку.
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