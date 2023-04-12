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Як прибрати запах гару у квартирі: народні засоби та поради

12 Квітня 2023, 18:33
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
як прибрати запах гарі в квартирі
Джерело: Unsplash

Запах гару швидко в’їдається у меблі, стіни і в підлогу. Тому його складно вивести з будинку чи квартири.

Що швидше ви почнете виводити запах гару, то більше шансів врятувати речі та меблі.

Як прибрати запах гару у квартирі – розповідають Факти ICTV.

Як прибрати запах гару у квартирі: народні засоби

Насамперед усуньте джерело неприємного запаху. Бажано одразу викинути предмет, через який з’явився дим, на смітник або винести тимчасово на вулицю.

Забезпечте циркуляцію повітря

Відчиніть вікна та двері в кімнаті. У приміщенні з’явиться протяг, який допоможе вивести запах. Також додатково можна скористатися вентилятором.

Зволожте повітря

  • повісьте вологі ганчірки або рушники у кімнаті, де було займання;
  • відкрийте кран із гарячою водою, адже вона швидше випаровується, ніж холодна;
  • увімкніть зволожувач.

Оцтовий розчин

  1. Змішайте оцет з водою у співвідношенні 1:1.
  2. Поставте розчин на вогонь і доведіть до кипіння.
  3. Після того як розчин закипить, залиште його ще на годину на маленькому вогні.

Сіль

  1. Змішайте 10 столових ложок солі з 1 літром теплої води.
  2. Залиште розчин на 5-10 годин в кімнаті, де було займання.

М’ята

  1. Каструлю з водою поставте на повільний вогонь.
  2. Додайте м’яту і кип’ятіть засіб 1-1,5 години.
  3. Дістаньте м’яту, розкладіть на тарілки.
  4. Розмістіть тарілки по квартирі чи будинку.
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