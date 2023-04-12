Запах гару швидко в’їдається у меблі, стіни і в підлогу. Тому його складно вивести з будинку чи квартири.

Що швидше ви почнете виводити запах гару, то більше шансів врятувати речі та меблі.

Як прибрати запах гару у квартирі – розповідають Факти ICTV.

Як прибрати запах гару у квартирі: народні засоби

Насамперед усуньте джерело неприємного запаху. Бажано одразу викинути предмет, через який з’явився дим, на смітник або винести тимчасово на вулицю.

Забезпечте циркуляцію повітря

Відчиніть вікна та двері в кімнаті. У приміщенні з’явиться протяг, який допоможе вивести запах. Також додатково можна скористатися вентилятором.

Зволожте повітря

повісьте вологі ганчірки або рушники у кімнаті, де було займання;

відкрийте кран із гарячою водою, адже вона швидше випаровується, ніж холодна;

увімкніть зволожувач.

Оцтовий розчин

Змішайте оцет з водою у співвідношенні 1:1. Поставте розчин на вогонь і доведіть до кипіння. Після того як розчин закипить, залиште його ще на годину на маленькому вогні.

Сіль

Змішайте 10 столових ложок солі з 1 літром теплої води. Залиште розчин на 5-10 годин в кімнаті, де було займання.

М’ята