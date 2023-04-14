Весной и летом все стыкаются с появлением неприятных маленьких мошек. Эти насекомые любят заводиться на кухне, где на открытых поверхностях находится много пищи.

Факты ICTV подготовили для вас несколько действенных способов, которые помогут избавиться от мелких мошек в квартире или доме.

Как избавится от мошек — действенные советы

Если вы заметили, что по вашему дому разлетались мелкие насекомые, есть несколько народных способов, как от них избавиться.

Банановая ловушка

Отрежьте от фрукта небольшую часть и положите в банку или стакан. Отверстие нужно перекрыть самодельной крышкой — положите лист бумаги с небольшой дыркой. Мошку очень привлечет запах фрукта, поэтому она с легкостью попадет в середины ловушки через маленькое отверстие. Однако выбраться насекомые уже не смогут! Когда банка заполнится большим количеством мошек, ее стоит вынести на улицу и выбросить.

Кстати, вместо банана можете использовать любой другой фрукт.

На помощь придет пищевая пленка

Для этого способа вам тоже понадобится банка или другая емкость, в которую будет удобно налить или бросить приманку (фрукты, сок, еду).

Натяните на верх емкости пищевую пленку и сделайте в ней отверстия зубочисткой. Отверстия должны быть достаточного размера, чтобы мошки смогли туда пролезть.

Оставьте такую приманку в месте, где насекомых больше всего. Но обратите внимание, что оставлять ловушку более чем на сутки, не стоит.

Когда все мошки попадут в ловушку, вам остается лишь избавиться от нее.

Мыло и уксус

В стеклянную банку налейте немного воды, добавьте столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды. Перемешайте смесь и просто оставьте банку в месте, где много насекомых.

Суть ловушки в том, что мошек привлечет аромат уксуса, они слетятся на смесь, но мыло не даст им взлететь.

Помогут растения

Мошки боятся определенных травяных запахов. Например, аромат полыни их отпугивает. Все, что вам нужно сделать, принести полынь домой и разложить ее по квартире или дому.

Мошки не смогут выдержать резкого запаха, поэтому покинут ваше жилище!

Также вы можете приготовить травяную настойку. Для этого вам понадобится базилик, розмарин, лимонный тимьян, гвоздика или мята:

Несколько веточек любой травы заварите в 500 мл воды. Тщательно размешайте и дайте раствору настояться. После остывания настойки, процедите жидкость через марлю. Добавьте столовую ложку спирта или водки. Готовым раствором опрыскайте места, где много мошек.

А еще можно посадить в горшок несколько веточек базилика или мяты и расставить растения по дому.